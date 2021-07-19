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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html
Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными
Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными - РИА Новости, 19.07.2021
Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными
Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус считает, что есть основания говорить о профессиональной непригодности врача, который... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:04
2021-07-19T11:13
распространение коронавируса
андрей продеус
коронавирус в россии
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус считает, что есть основания говорить о профессиональной непригодности врача, который заявляет, что вакцинация - зло."Если врач... или человек, который называет себя врачом или медицинским работником, говорит о том что вакцинация есть зло и не надо этого делать, мне кажется, что здесь есть полные основания говорить о профессиональной непригодности, и этому человеку не место в лечении людей, потому что говорить о том, что он может что-то сделать доброе - это вряд ли", - сказал он в эфире "Вакцинация! Ответ на твои вопросы!" в студии МЕДИА.ОНФ.Иммунолог отметил, что у вакцинации есть понятные показания и противопоказания."Разумная клиническая логика говорит о том, что врач всегда должен выяснить здоровье пациента: есть понятные противопоказания и понятные показания", - подчеркнул Продеус.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/immunitet-1741778705.html
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андрей продеус, коронавирус в россии, общероссийский народный фронт, общество
11:04 19.07.2021 (обновлено: 11:13 19.07.2021)
 
Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус: выступающие против вакцинации врачи профнепригодны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус считает, что есть основания говорить о профессиональной непригодности врача, который заявляет, что вакцинация - зло.
"Если врач... или человек, который называет себя врачом или медицинским работником, говорит о том что вакцинация есть зло и не надо этого делать, мне кажется, что здесь есть полные основания говорить о профессиональной непригодности, и этому человеку не место в лечении людей, потому что говорить о том, что он может что-то сделать доброе - это вряд ли", - сказал он в эфире "Вакцинация! Ответ на твои вопросы!" в студии МЕДИА.ОНФ.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
09:00Сказано в эфире
Иммунодефицит при вакцинации от COVID-19: ВИЧ ни при чем?
Иммунолог отметил, что у вакцинации есть понятные показания и противопоказания.
"Разумная клиническая логика говорит о том, что врач всегда должен выяснить здоровье пациента: есть понятные противопоказания и понятные показания", - подчеркнул Продеус.
 
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