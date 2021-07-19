https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html

Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными

Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными - РИА Новости, 19.07.2021

Иммунолог назвал выступающих против вакцинации врачей профнепригодными

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус считает, что есть основания говорить о профессиональной непригодности врача, который... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:04

2021-07-19T11:04

2021-07-19T11:13

распространение коронавируса

андрей продеус

коронавирус в россии

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус считает, что есть основания говорить о профессиональной непригодности врача, который заявляет, что вакцинация - зло."Если врач... или человек, который называет себя врачом или медицинским работником, говорит о том что вакцинация есть зло и не надо этого делать, мне кажется, что здесь есть полные основания говорить о профессиональной непригодности, и этому человеку не место в лечении людей, потому что говорить о том, что он может что-то сделать доброе - это вряд ли", - сказал он в эфире "Вакцинация! Ответ на твои вопросы!" в студии МЕДИА.ОНФ.Иммунолог отметил, что у вакцинации есть понятные показания и противопоказания."Разумная клиническая логика говорит о том, что врач всегда должен выяснить здоровье пациента: есть понятные противопоказания и понятные показания", - подчеркнул Продеус.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/immunitet-1741778705.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей продеус, коронавирус в россии, общероссийский народный фронт, общество