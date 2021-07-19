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ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T18:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе."Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - отметили в агентстве.Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
17:51 19.07.2021 (обновлено: 18:02 19.07.2021)
 
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса

ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса, в них примут участие 200 человек

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.
"Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - отметили в агентстве.
Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе.
Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
 
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