https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914180.html

ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса

ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:51

2021-07-19T17:51

2021-07-19T18:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991321_0:209:2802:1785_1920x0_80_0_0_9f8cd148a1a4ac8597122fd8c7d376ab.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе."Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - отметили в агентстве.Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество