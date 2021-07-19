https://ria.ru/20210719/vaktsina-1741914180.html
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
2021-07-19T18:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991321_0:209:2802:1785_1920x0_80_0_0_9f8cd148a1a4ac8597122fd8c7d376ab.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе."Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - отметили в агентстве.Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991321_304:0:2684:1785_1920x0_80_0_0_d698228f8f0d985706c5574f679e9500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
17:51 19.07.2021 (обновлено: 18:02 19.07.2021)
ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса
ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса, в них примут участие 200 человек
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА
.
"Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации
на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.
"Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - отметили в агентстве.
Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в пресс-службе.
Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.