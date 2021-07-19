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Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья
Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.07.2021
Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья
Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:53
2021-07-19T12:53
2021-07-19T12:53
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году мы запустили дополнительные сервисы в виде раздачи воды, при температуре более 24 градусов. Также в 24 парках доступны зонты и шезлонги, а с выходных это должно появиться в каждом парке. Также мы запускаем "Европейские пикники" и житель области может пойти в парк и получить разнообразные услуги", - сказал Хайкин.Согласно презентации выступающего, помимо возможности заказать еду, жители и гости Подмосковья смогут бесплатно взять плед, воспользоваться инвентарем для бадминтона, получить корзинку и прочие услуги. На данный момент возможность предоставлена в 4 парках региона.
https://ria.ru/20210608/parki-1736145618.html
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество