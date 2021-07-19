Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/usluga-1741838211.html
Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья
Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.07.2021
Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья
Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:53
2021-07-19T12:53
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_0:13:2857:1620_1920x0_80_0_0_d59d080c862aa2c8943baa414a6dd67c.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году мы запустили дополнительные сервисы в виде раздачи воды, при температуре более 24 градусов. Также в 24 парках доступны зонты и шезлонги, а с выходных это должно появиться в каждом парке. Также мы запускаем "Европейские пикники" и житель области может пойти в парк и получить разнообразные услуги", - сказал Хайкин.Согласно презентации выступающего, помимо возможности заказать еду, жители и гости Подмосковья смогут бесплатно взять плед, воспользоваться инвентарем для бадминтона, получить корзинку и прочие услуги. На данный момент возможность предоставлена в 4 парках региона.
https://ria.ru/20210608/parki-1736145618.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_340:0:2517:1633_1920x0_80_0_0_115bbd0d8451c4b495b620730f1fe8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество
12:53 19.07.2021
 

Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья

© РИА Новости / Федоренко Владимир / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
"В этом году мы запустили дополнительные сервисы в виде раздачи воды, при температуре более 24 градусов. Также в 24 парках доступны зонты и шезлонги, а с выходных это должно появиться в каждом парке. Также мы запускаем "Европейские пикники" и житель области может пойти в парк и получить разнообразные услуги", - сказал Хайкин.
Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 14:33Новости Подмосковья
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года
Согласно презентации выступающего, помимо возможности заказать еду, жители и гости Подмосковья смогут бесплатно взять плед, воспользоваться инвентарем для бадминтона, получить корзинку и прочие услуги. На данный момент возможность предоставлена в 4 парках региона.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
Лента новостейМолния