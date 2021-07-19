https://ria.ru/20210719/usluga-1741838211.html

Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья

Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.07.2021

Услугу "Европейские пикники" запустили в парках Подмосковья

Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:53

2021-07-19T12:53

2021-07-19T12:53

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_0:13:2857:1620_1920x0_80_0_0_d59d080c862aa2c8943baa414a6dd67c.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Бесплатная раздача зонтов и шезлонгов, а также возможность заказа еды по QR-коду будет доступна в парках культуры и отдыха Московской области, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году мы запустили дополнительные сервисы в виде раздачи воды, при температуре более 24 градусов. Также в 24 парках доступны зонты и шезлонги, а с выходных это должно появиться в каждом парке. Также мы запускаем "Европейские пикники" и житель области может пойти в парк и получить разнообразные услуги", - сказал Хайкин.Согласно презентации выступающего, помимо возможности заказать еду, жители и гости Подмосковья смогут бесплатно взять плед, воспользоваться инвентарем для бадминтона, получить корзинку и прочие услуги. На данный момент возможность предоставлена в 4 парках региона.

https://ria.ru/20210608/parki-1736145618.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество