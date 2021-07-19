https://ria.ru/20210719/ulan-ude-1741934291.html

Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии

Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии - РИА Новости, 19.07.2021

Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:39

2021-07-19T19:39

2021-07-19T20:00

россия

виктория абрамченко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

антон силуанов

владимир путин

улан-удэ

общество

политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, глава Минфина Антон Силуанов пообещал решить вопрос быстрее, чем за две недели.Путин в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции. Во время заседания он спросил вице-премьера Викторию Абрамченко, в курсе ли она, что происходит со строительством очистных сооружений на Байкале.Абрамченко ответила, что в Бурятии программа идет хорошо, все необходимое финансирование выделено, в Иркутске также все идет в графике, денег достаточно."Что касается строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, там произошло удорожание, и мы сейчас с Минстроем вместе ищем дополнительные средства", - добавила она."Там должно было состояться выделение средств напрямую из резервного фонда правительства, разве это сделано?" - уточнил президент. Абрамченко ответила, что не сделано, и пообещала скоро завершить поиск этих денег."Что там искать деньги? Там принято решение из резервного фонда правительства отфинансировать. Антон Германович, вы в курсе?" - обратился президент к главе Минфина.Силуанов рассказал, что Минстрой подготовил предложение на выделение 92 миллионов рублей на решение этой задачи, и пообещал принять решение в ближайшее время. "А министр строительства у нас на связи?" - спросил президент.Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту, что материал готов, министерства находятся в процессе переговоров, понадобятся еще две недели."Антон Германович, за две недели решите эту задачу?", - спросил президент. "Мы решим раньше, Владимир Владимирович", - ответил Силуанов.

https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html

https://ria.ru/20210718/dorogi-1741740373.html

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россия

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россия, виктория абрамченко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), антон силуанов, владимир путин, улан-удэ, общество, политика