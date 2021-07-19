19:39 19.07.2021 (обновлено: 20:00 19.07.2021)
Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии
Президент Путин указал на задержки с выделением денег на строительство очистных сооружений в Бурятии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, глава Минфина Антон Силуанов пообещал решить вопрос быстрее, чем за две недели.
Путин в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции. Во время заседания он спросил вице-премьера Викторию Абрамченко, в курсе ли она, что происходит со строительством очистных сооружений на Байкале.
Абрамченко ответила, что в Бурятии программа идет хорошо, все необходимое финансирование выделено, в Иркутске также все идет в графике, денег достаточно.
"Что касается строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, там произошло удорожание, и мы сейчас с Минстроем вместе ищем дополнительные средства", - добавила она.
"Там должно было состояться выделение средств напрямую из резервного фонда правительства, разве это сделано?" - уточнил президент. Абрамченко ответила, что не сделано, и пообещала скоро завершить поиск этих денег.
"Что там искать деньги? Там принято решение из резервного фонда правительства отфинансировать. Антон Германович, вы в курсе?" - обратился президент к главе Минфина.
Силуанов рассказал, что Минстрой подготовил предложение на выделение 92 миллионов рублей на решение этой задачи, и пообещал принять решение в ближайшее время. "А министр строительства у нас на связи?" - спросил президент.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту, что материал готов, министерства находятся в процессе переговоров, понадобятся еще две недели.
"Антон Германович, за две недели решите эту задачу?", - спросил президент. "Мы решим раньше, Владимир Владимирович", - ответил Силуанов.