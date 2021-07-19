Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/ulan-ude-1741934291.html
Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии
Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии - РИА Новости, 19.07.2021
Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:39
2021-07-19T20:00
россия
виктория абрамченко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
антон силуанов
владимир путин
улан-удэ
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, глава Минфина Антон Силуанов пообещал решить вопрос быстрее, чем за две недели.Путин в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции. Во время заседания он спросил вице-премьера Викторию Абрамченко, в курсе ли она, что происходит со строительством очистных сооружений на Байкале.Абрамченко ответила, что в Бурятии программа идет хорошо, все необходимое финансирование выделено, в Иркутске также все идет в графике, денег достаточно."Что касается строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, там произошло удорожание, и мы сейчас с Минстроем вместе ищем дополнительные средства", - добавила она."Там должно было состояться выделение средств напрямую из резервного фонда правительства, разве это сделано?" - уточнил президент. Абрамченко ответила, что не сделано, и пообещала скоро завершить поиск этих денег."Что там искать деньги? Там принято решение из резервного фонда правительства отфинансировать. Антон Германович, вы в курсе?" - обратился президент к главе Минфина.Силуанов рассказал, что Минстрой подготовил предложение на выделение 92 миллионов рублей на решение этой задачи, и пообещал принять решение в ближайшее время. "А министр строительства у нас на связи?" - спросил президент.Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту, что материал готов, министерства находятся в процессе переговоров, понадобятся еще две недели."Антон Германович, за две недели решите эту задачу?", - спросил президент. "Мы решим раньше, Владимир Владимирович", - ответил Силуанов.
https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html
https://ria.ru/20210718/dorogi-1741740373.html
https://realty.ria.ru/20210719/putin-1741919815.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_e2cf502c8b1418891cbc290a0261a8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория абрамченко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), антон силуанов, владимир путин, улан-удэ, общество, политика
19:39 19.07.2021 (обновлено: 20:00 19.07.2021)
 
Путин указал на задержки в строительстве инфраструктуры в Бурятии

Президент Путин указал на задержки с выделением денег на строительство очистных сооружений в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на задержки с выделением денег из резервного фонда правительства для строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, глава Минфина Антон Силуанов пообещал решить вопрос быстрее, чем за две недели.
Путин в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции. Во время заседания он спросил вице-премьера Викторию Абрамченко, в курсе ли она, что происходит со строительством очистных сооружений на Байкале.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 19:10Экология
Путин предложил контролировать предприятия по вопросу экологии
Абрамченко ответила, что в Бурятии программа идет хорошо, все необходимое финансирование выделено, в Иркутске также все идет в графике, денег достаточно.
"Что касается строительства очистных сооружений в Улан-Удэ, там произошло удорожание, и мы сейчас с Минстроем вместе ищем дополнительные средства", - добавила она.
"Там должно было состояться выделение средств напрямую из резервного фонда правительства, разве это сделано?" - уточнил президент. Абрамченко ответила, что не сделано, и пообещала скоро завершить поиск этих денег.
"Что там искать деньги? Там принято решение из резервного фонда правительства отфинансировать. Антон Германович, вы в курсе?" - обратился президент к главе Минфина.
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 13:31
Регионам выделили более трех миллиардов рублей на строительство дорог
Силуанов рассказал, что Минстрой подготовил предложение на выделение 92 миллионов рублей на решение этой задачи, и пообещал принять решение в ближайшее время. "А министр строительства у нас на связи?" - спросил президент.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту, что материал готов, министерства находятся в процессе переговоров, понадобятся еще две недели.
"Антон Германович, за две недели решите эту задачу?", - спросил президент. "Мы решим раньше, Владимир Владимирович", - ответил Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 18:16
Путин: необходимо не допустить банкротств строительных компаний в России
 
РоссияВиктория АбрамченкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Антон СилуановВладимир ПутинУлан-УдэОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния