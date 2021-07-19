https://ria.ru/20210719/turpotok-1741902310.html

Калужская область восстановит допандемийный уровень турпотока

Калужская область восстановит допандемийный уровень турпотока - РИА Новости, 19.07.2021

Калужская область восстановит допандемийный уровень турпотока

Калужская область восстанавливает допандемийный уровень турпотока и ожидает в 2021 году не менее 2 миллионов гостей, сообщает областное правительство. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:00

2021-07-19T17:00

2021-07-19T17:09

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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Калужская область восстанавливает допандемийный уровень турпотока и ожидает в 2021 году не менее 2 миллионов гостей, сообщает областное правительство.На заседании областного правительства в понедельник обсуждалось состояние сферы внутреннего туризма и перспективы его развития на территории региона."По итогам прошлого года турпоток из-за пандемии снизился на 30% и составил чуть выше 1,7 миллиона человек. При этом в 2021 году фиксируется восстановление объемов внутреннего туризма и планируется, что область посетят не менее 2 миллионов человек", - говорится в сообщении.По информации министерства экономического развития, на данный момент в Калужской области к посещению предлагается более тысячи объектов."Среди самых популярных - музей истории космонавтики в Калуге, который с открытием второй очереди только за три месяца работы принял 226 тысяч посетителей. Это в три раза больше уровня прошлых лет - за весь 2019 год музей принял чуть больше 300 тысяч туристов", - сообщают власти.Отмечается, что пассажиропоток международного аэропорта "Калуга" также заметно вырос. За первое полугодие аэропорт обслужил более 100 тысяч пассажиров, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года. Рейсы из аэропорта выполняются по 16 направлениям, пять из которых международные. В регионе запланирован капитальный ремонт вокзалов "Калуга-1" и "Калуга-2". Ремонтные работы начнутся осенью этого года. Современные вокзальные комплексы должны стать еще одним стимулом для развития отрасли, уверены власти.В областном правительстве подчеркнули, что в регионе ведется целенаправленная работа по привлечению инвесторов в сферу туризма."Большое внимание уделяется продвижению калужского туристического продукта: публикуются тематические статьи в бортовых журналах, регион участвует в статусных федеральных конкурсах и премиях - область старается войти в число топовых направлений по внутреннему туризму", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741891997.html

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