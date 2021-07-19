https://ria.ru/20210719/tolstoy-1741946826.html
Толстой призвал ввести "семейные тарифы" для всей транспортной отрасли
Толстой призвал ввести "семейные тарифы" для всей транспортной отрасли - РИА Новости, 19.07.2021
Толстой призвал ввести "семейные тарифы" для всей транспортной отрасли
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T22:02
2021-07-19T22:02
2021-07-19T22:02
транспорт
петр толстой
михаил мишустин
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ржд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год.По мнению Толстого, эта мера позволит семьям с детьми насладиться достопримечательностями и природой России по доступной цене. Он отметил, что многие семьи не могут позволить себе совместный отдых, а некоторые жители Восточной Сибири и Дальнего Востока ни разу в жизни не были в Москве и других регионах страны, поскольку это "просто непозволительная роскошь из-за неприлично дорогих билетов".
https://ria.ru/20210716/trensport-1741606430.html
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транспорт, петр толстой, михаил мишустин, госдума рф, ржд, москва
Толстой призвал ввести "семейные тарифы" для всей транспортной отрасли
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" для всей транспортной отрасли