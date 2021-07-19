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https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html
Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить - РИА Новости, 19.07.2021
Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T06:56
2021-07-19T09:00
светлана тихановская
вашингтон
кгб белоруссии
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
литва
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью журналу National Interest.Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что во время визита в США у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и Белом доме.При этом, как следует из распространенного в воскресенье пресс-службой Белого дома анонса, в графике главы государства белорусы не упоминаются.Как отмечает издание, Тихановская выразила надежду на то, что администрация Джо Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и "демократизирует" страну. Наряду с этим она, пишет журнал, надеется на план Маршалла для республики — по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны. Кроме того, политик намерена говорить о необходимости международного расследования и честного суда над теми, кто "совершил преступления в отношении белорусов и о введении новых санкций против тех, кто уничтожает страну".Экс-кандидат в президенты находится в США с визитом. В воскресенье она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.Тихановская — жена политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. По официальным данным ЦИК, она набрала 10,12 процента, но оппозиция считает ее победителем.Сейчас лидер белорусской оппозиции находится в Литве. Минск внес ее в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также возбудил против нее несколько уголовных дел.
https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789505.html
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светлана тихановская, вашингтон, кгб белоруссии, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, литва, в мире
06:56 19.07.2021 (обновлено: 09:00 19.07.2021)
 
Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Байден поможет им победить

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью журналу National Interest.
Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что во время визита в США у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и Белом доме.
"С помощью Байдена мы победим", — сказала политик.
При этом, как следует из распространенного в воскресенье пресс-службой Белого дома анонса, в графике главы государства белорусы не упоминаются.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
06:44
Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
Как отмечает издание, Тихановская выразила надежду на то, что администрация Джо Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и "демократизирует" страну. Наряду с этим она, пишет журнал, надеется на план Маршалла для республики — по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны. Кроме того, политик намерена говорить о необходимости международного расследования и честного суда над теми, кто "совершил преступления в отношении белорусов и о введении новых санкций против тех, кто уничтожает страну".
Экс-кандидат в президенты находится в США с визитом. В воскресенье она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 11:21Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что надеется на новые президентские выборы осенью
Тихановская — жена политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. По официальным данным ЦИК, она набрала 10,12 процента, но оппозиция считает ее победителем.
Сейчас лидер белорусской оппозиции находится в Литве. Минск внес ее в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также возбудил против нее несколько уголовных дел.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 10:25
Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за ЧП в Минске
 
Светлана ТихановскаяВашингтонКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАЛитваВ мире
 
 
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