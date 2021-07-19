https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить

Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить - РИА Новости, 19.07.2021

Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T06:56

2021-07-19T06:56

2021-07-19T09:00

светлана тихановская

вашингтон

кгб белоруссии

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

литва

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью журналу National Interest.Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что во время визита в США у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и Белом доме.При этом, как следует из распространенного в воскресенье пресс-службой Белого дома анонса, в графике главы государства белорусы не упоминаются.Как отмечает издание, Тихановская выразила надежду на то, что администрация Джо Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и "демократизирует" страну. Наряду с этим она, пишет журнал, надеется на план Маршалла для республики — по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны. Кроме того, политик намерена говорить о необходимости международного расследования и честного суда над теми, кто "совершил преступления в отношении белорусов и о введении новых санкций против тех, кто уничтожает страну".Экс-кандидат в президенты находится в США с визитом. В воскресенье она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.Тихановская — жена политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. По официальным данным ЦИК, она набрала 10,12 процента, но оппозиция считает ее победителем.Сейчас лидер белорусской оппозиции находится в Литве. Минск внес ее в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также возбудил против нее несколько уголовных дел.

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789505.html

https://ria.ru/20210623/tikhanovskaya-1738200985.html

https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html

вашингтон

белоруссия

сша

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, вашингтон, кгб белоруссии, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, литва, в мире