https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789505.html

Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией

Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией - РИА Новости, 19.07.2021

Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией, но не знает, встретится ли когда-либо с... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T06:44

2021-07-19T06:44

2021-07-19T06:45

светлана тихановская

россия

вашингтон

кгб белоруссии

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

литва

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией, но не знает, встретится ли когда-либо с российским президентом Владимиром Путиным.Тихановская дала интервью журналу National Interest, в ходе беседы она сказала, что у Белоруссии и России всегда были тесные связи, а оппозиция "не ищет врагов". При этом она отметила, что хочет "диалога" с Россией, но не уверена, что у нее в перспективе встреча с российским лидером.При этом политик вновь заявила, что не готова участвовать в президентских выборах в Белоруссии. По ее словам, стране нужен в первую очередь "хороший менеджер", а сама она может быть "моральным авторитетом".Тихановская находится в США с рабочим визитом, как сообщала ранее ее пресс-служба. В воскресенье в Вашингтоне она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В рамках визита в США она также планировала посетить Нью-Йорк, встретиться с соотечественниками и официальными лицами. В официальном графике президента США Джо Байдена встречи с Тихановской нет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840520.html

https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html

россия

вашингтон

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, вашингтон, кгб белоруссии, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, литва, в мире