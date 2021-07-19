06:44 19.07.2021 (обновлено: 06:45 19.07.2021)
Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией, но не знает, встретится ли когда-либо с российским президентом Владимиром Путиным.
Тихановская дала интервью журналу National Interest, в ходе беседы она сказала, что у Белоруссии и России всегда были тесные связи, а оппозиция "не ищет врагов". При этом она отметила, что хочет "диалога" с Россией, но не уверена, что у нее в перспективе встреча с российским лидером.
"Не знаю", - сказала Тихановская в ответ на вопрос журналиста издания, встретится ли она с Путиным в будущем.
При этом политик вновь заявила, что не готова участвовать в президентских выборах в Белоруссии. По ее словам, стране нужен в первую очередь "хороший менеджер", а сама она может быть "моральным авторитетом".
Тихановская находится в США с рабочим визитом, как сообщала ранее ее пресс-служба. В воскресенье в Вашингтоне она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В рамках визита в США она также планировала посетить Нью-Йорк, встретиться с соотечественниками и официальными лицами. В официальном графике президента США Джо Байдена встречи с Тихановской нет.
11 июля, 21:34Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.