https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741950353.html

Amazon заблокировал израильскую шпионскую программу

Amazon заблокировал израильскую шпионскую программу - РИА Новости, 20.07.2021

Amazon заблокировал израильскую шпионскую программу

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) компании Amazon принял решение заблокировать учетные записи, связанные с программой Pegasus израильской компании NSO... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T23:11

2021-07-19T23:11

2021-07-20T06:45

джефф безос

технологии

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) компании Amazon принял решение заблокировать учетные записи, связанные с программой Pegasus израильской компании NSO Group, которая, предположительно, применялась для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, сообщает издание Vice со ссылкой на заявление компании.Согласно данным расследования СМИ, программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty International проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО."Когда мы получили сведения об этой деятельности, мы приняли соответствующие меры и заблокировали соответствующие учетные записи", - заявил представитель AWS.Ранее сообщалось, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.Израильская фирма заявила СМИ, что сама не управляет "шпионским ПО", предназначенным для клиентов, и не имеет доступа к собираемым данным. При этом компания подчеркнула, что ее технологии помогли предотвратить нападения и взрывы.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.Компания NSO Group неоднократно подвергалась обвинениям во взломе данных и кибершпионаже. В 2019 году американская социальная сеть Facebook обвинила израильскую компанию во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. В 2020 году британские СМИ писали о взломе телефона основателя Amazon Джеффа Безоса якобы с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана с помощью программы Pegasus-3. Безос заявлял, что "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая ему газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джефф безос, технологии, в мире