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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741875400.html
В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома
В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома - РИА Новости, 19.07.2021
В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома
До конца года в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:14
2021-07-19T15:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в ближайшие дни ключи от новых квартир получат 389 человек готового к вводу в эксплуатацию дома в микрорайоне "Европейский".Это – один из самых больших проблемных домов общей площадью 34 тысячи квадратных метров жилья."Объект готов, на днях людям выдадут ключи", - сказал Артамонов.Строительство дома началось в 2014 году. Свои квартиры участники долевого строительства должны были получить в мае 2017-го, но через несколько месяцев объект признали проблемным и стройку заморозили. Тогда решением обманутых людей занялись власти региона, которые нашли нового застройщика.По словам Артамонова, в Липецке данный момент сданы в строй 17 из 21 проблемных домовГлава региона при этом уточнил, что в течение последних двух лет в области в правах восстановлены более 2500 участников долевого строительства.
https://ria.ru/20210716/lipetsk-1741573805.html
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игорь артамонов
15:14 19.07.2021
 

В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ближайшие дни ключи от новых квартир получат 389 человек готового к вводу в эксплуатацию дома в микрорайоне "Европейский".
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Это – один из самых больших проблемных домов общей площадью 34 тысячи квадратных метров жилья.
"Объект готов, на днях людям выдадут ключи", - сказал Артамонов.
Строительство дома началось в 2014 году. Свои квартиры участники долевого строительства должны были получить в мае 2017-го, но через несколько месяцев объект признали проблемным и стройку заморозили. Тогда решением обманутых людей занялись власти региона, которые нашли нового застройщика.
По словам Артамонова, в Липецке данный момент сданы в строй 17 из 21 проблемных домов
Глава региона при этом уточнил, что в течение последних двух лет в области в правах восстановлены более 2500 участников долевого строительства.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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