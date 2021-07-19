https://ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741875400.html

В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома

В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома - РИА Новости, 19.07.2021

В Липецкой области до конца года введут в строй четыре проблемных дома

До конца года в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:14

2021-07-19T15:14

2021-07-19T15:14

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в ближайшие дни ключи от новых квартир получат 389 человек готового к вводу в эксплуатацию дома в микрорайоне "Европейский".Это – один из самых больших проблемных домов общей площадью 34 тысячи квадратных метров жилья."Объект готов, на днях людям выдадут ключи", - сказал Артамонов.Строительство дома началось в 2014 году. Свои квартиры участники долевого строительства должны были получить в мае 2017-го, но через несколько месяцев объект признали проблемным и стройку заморозили. Тогда решением обманутых людей занялись власти региона, которые нашли нового застройщика.По словам Артамонова, в Липецке данный момент сданы в строй 17 из 21 проблемных домовГлава региона при этом уточнил, что в течение последних двух лет в области в правах восстановлены более 2500 участников долевого строительства.

https://ria.ru/20210716/lipetsk-1741573805.html

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игорь артамонов