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Ставропольский край
https://ria.ru/20210719/stavropole-1741871390.html
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти - РИА Новости, 19.07.2021
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
Ставропольский край удерживает лидерство в производстве тонкорунной и полутонкорунной шерсти, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:58
2021-07-19T14:58
ставропольский край
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 19 июл – РИА новости. Ставропольский край удерживает лидерство в производстве тонкорунной и полутонкорунной шерсти, сообщает краевое министерство сельского хозяйства."Так, за сезон стрижки ставропольские овцеводы получили 4,3 тысячи тонн шерсти, в том числе 3,3 тысячи тонн тонкой и полутонкой шерсти. Средний настриг шерсти в крае составил 3,2 килограмма на одну голову", - говорится в сообщении ведомства.По словам главы аграрного ведомства Ставропольского края Владимира Ситникова, перед краем стоит задача к 2025 году увеличить поголовье овец в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах до 1,2 миллионов голов, нарастить производство шерсти до 7 тысяч тонн, а мяса – до 31 тысячи тонн в год."В этих вопросах мы особенно рассчитываем на наши племенные предприятия", - сказал Ситников.По данным краевого Минсельхоза, на Ставрополье насчитываются 13 племенных овцеводческих организации, куда входят два селекционно-генетических центра, семь племенных заводов, три племенных репродуктора и одно генофондное хозяйство."В племенных организациях края разводят семь пород овец, из них пять тонкорунных: ставропольская, советский меринос, манычский меринос, кавказская, джалгинский меринос, численность которых на начало 2021 года составляет 90,7 тысячи голов, 2 полутонкорунных: северокавказская мясо-шерстная – 6,5 тысячи голов и ташлинская – 0,6 тысяч овец", - сказал заместитель главы аграрного ведомства Ставропольского края Алексей Крисан.В 2021 году на господдержку на производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти предусмотрены порядка ста миллионов рублей, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Кроме того, с этого года в крае действует новый вид поддержки – субсидия на производство и реализацию овец и коз на убой: на эти цели в бюджете заложено 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210706/stavropole-1740098335.html
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ставропольский край, экономика
14:58 19.07.2021
 

Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти

© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 19 июл – РИА новости. Ставропольский край удерживает лидерство в производстве тонкорунной и полутонкорунной шерсти, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
"Так, за сезон стрижки ставропольские овцеводы получили 4,3 тысячи тонн шерсти, в том числе 3,3 тысячи тонн тонкой и полутонкой шерсти. Средний настриг шерсти в крае составил 3,2 килограмма на одну голову", - говорится в сообщении ведомства.
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По словам главы аграрного ведомства Ставропольского края Владимира Ситникова, перед краем стоит задача к 2025 году увеличить поголовье овец в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах до 1,2 миллионов голов, нарастить производство шерсти до 7 тысяч тонн, а мяса – до 31 тысячи тонн в год.
"В этих вопросах мы особенно рассчитываем на наши племенные предприятия", - сказал Ситников.
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
По данным краевого Минсельхоза, на Ставрополье насчитываются 13 племенных овцеводческих организации, куда входят два селекционно-генетических центра, семь племенных заводов, три племенных репродуктора и одно генофондное хозяйство.
"В племенных организациях края разводят семь пород овец, из них пять тонкорунных: ставропольская, советский меринос, манычский меринос, кавказская, джалгинский меринос, численность которых на начало 2021 года составляет 90,7 тысячи голов, 2 полутонкорунных: северокавказская мясо-шерстная – 6,5 тысячи голов и ташлинская – 0,6 тысяч овец", - сказал заместитель главы аграрного ведомства Ставропольского края Алексей Крисан.
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
В 2021 году на господдержку на производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти предусмотрены порядка ста миллионов рублей, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Кроме того, с этого года в крае действует новый вид поддержки – субсидия на производство и реализацию овец и коз на убой: на эти цели в бюджете заложено 18 миллионов рублей.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайЭкономика
 
 
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