https://ria.ru/20210719/spravka-1741864030.html

В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах

В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах - РИА Новости, 19.07.2021

В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах

Полицейские задержали в Липецкой области мужчину, который подделал справку о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник "МВД... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:28

2021-07-19T14:28

2021-07-19T14:28

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские задержали в Липецкой области мужчину, который подделал справку о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник "МВД Медиа"."Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по городу Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Как сообщает полиция, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности был задержан 39-летний местный житель."По предварительным данным, он арендовал у индивидуального предпринимателя павильон, расположенный на 378 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". В помещении при проведении обыска изъяты оргтехника, штампы, печати, бланки и иные предметы, используемые для изготовления фальшивых медицинских документов", - говорится в сообщении.Полицией установлено, что мужчина в поддельной справке указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20210719/spravki-1741839652.html

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html

https://ria.ru/20210705/covid-1739910164.html

липецкая область

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