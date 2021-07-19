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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/spravka-1741864030.html
В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах
В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах - РИА Новости, 19.07.2021
В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах
Полицейские задержали в Липецкой области мужчину, который подделал справку о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник "МВД... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:28
2021-07-19T14:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
липецкая область
елец
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские задержали в Липецкой области мужчину, который подделал справку о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник "МВД Медиа"."Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по городу Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Как сообщает полиция, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности был задержан 39-летний местный житель."По предварительным данным, он арендовал у индивидуального предпринимателя павильон, расположенный на 378 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". В помещении при проведении обыска изъяты оргтехника, штампы, печати, бланки и иные предметы, используемые для изготовления фальшивых медицинских документов", - говорится в сообщении.Полицией установлено, что мужчина в поддельной справке указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20210719/spravki-1741839652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, елец, происшествия
14:28 19.07.2021
 
В Липецкой области задержали мужчину, подделавшего справку об антителах

В Липецкой области полицейские задержали мужчину, подделавшего справку об антителах к коронавирусу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские задержали в Липецкой области мужчину, который подделал справку о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник "МВД Медиа".
"Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по городу Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
13:01
Во Владимирской области возбудили дело о поддельных справках о COVID-19
Как сообщает полиция, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности был задержан 39-летний местный житель.
"По предварительным данным, он арендовал у индивидуального предпринимателя павильон, расположенный на 378 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". В помещении при проведении обыска изъяты оргтехника, штампы, печати, бланки и иные предметы, используемые для изготовления фальшивых медицинских документов", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 21:50Распространение коронавируса
Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19
Полицией установлено, что мужчина в поддельной справке указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.
Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:55Распространение коронавируса
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьЕлецПроисшествия
 
 
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