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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210719/spg-1741884048.html
В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ
В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ - РИА Новости, 19.07.2021
В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ
Китайский импорт сжиженного природного газа в июне 2021 года демонстрировал устойчивый рост, свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:47
2021-07-19T15:47
россия-китай: главное
сжиженный природный газ
китай
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МОСКВА, 19 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский импорт сжиженного природного газа в июне 2021 года демонстрировал устойчивый рост, свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным управлением КНР.По данным ведомства, в прошлом месяце суммарный объем импорта газа составил 6,72 миллиона тонн, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.За первые шесть месяцев текущего года в Китай было поставлено 39,78 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше прошлогоднего показателя на 27,8%.Согласно сегодняшней статистике, экспорт из Китая бензина в июне составил 1,45 миллиона тонн и дизельного топлива -- 2,36 миллиона тонн, что в годовом исчислении больше, соответственно, на 90,8% и 127,7%.
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сжиженный природный газ, китай
15:47 19.07.2021
 

В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский импорт сжиженного природного газа в июне 2021 года демонстрировал устойчивый рост, свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным управлением КНР.
По данным ведомства, в прошлом месяце суммарный объем импорта газа составил 6,72 миллиона тонн, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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За первые шесть месяцев текущего года в Китай было поставлено 39,78 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше прошлогоднего показателя на 27,8%.
Согласно сегодняшней статистике, экспорт из Китая бензина в июне составил 1,45 миллиона тонн и дизельного топлива -- 2,36 миллиона тонн, что в годовом исчислении больше, соответственно, на 90,8% и 127,7%.
 
Россия-Китай: Главноесжиженный природный газКитай
 
 
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