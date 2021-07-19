https://ria.ru/20210719/spg-1741884048.html

В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ

В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ - РИА Новости, 19.07.2021

В июне Китай импортировал 6,72 млн тонн СПГ

Китайский импорт сжиженного природного газа в июне 2021 года демонстрировал устойчивый рост, свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:47

2021-07-19T15:47

2021-07-19T15:47

россия-китай: главное

сжиженный природный газ

китай

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МОСКВА, 19 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский импорт сжиженного природного газа в июне 2021 года демонстрировал устойчивый рост, свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным управлением КНР.По данным ведомства, в прошлом месяце суммарный объем импорта газа составил 6,72 миллиона тонн, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.За первые шесть месяцев текущего года в Китай было поставлено 39,78 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше прошлогоднего показателя на 27,8%.Согласно сегодняшней статистике, экспорт из Китая бензина в июне составил 1,45 миллиона тонн и дизельного топлива -- 2,36 миллиона тонн, что в годовом исчислении больше, соответственно, на 90,8% и 127,7%.

https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сжиженный природный газ, китай