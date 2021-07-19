Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210719/spartakiada-1741835370.html
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021 - РИА Новости, 19.07.2021
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:43
2021-07-19T12:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
нпо "молния"
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/81/1558808104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4976f5334225e7a31b2228e1b6ca06de.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этом году к привычным мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Среди новичков – фармацевтическая компания Р-Опра, Фабрика Вентиляции "ГалВент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния", Московский государственный технический университет гражданской авиации и другие.В первый день отборочных соревнований – 17 июля – на стадионе "Красная Пресня" состоялись игры по мини-футболу. Также в этот день прошли состязания по волейболу и настольному теннису. На всех спортплощадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией, уточняется в сообщении.Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.В 2021 году у Спартакиады "Моспром" появился талисман - енот Заводила, который будет поддерживать спортсменов и сопровождать их на играх. Кроме того, был запущен обновленный сайт мероприятия. Теперь спортсмены могут сами при регистрации на участие выбирать удобный для них день соревнований.Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20200921/mosprom-1577540561.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/81/1558808104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_323ebcbaa0659d68b04363119cf66323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нпо "молния", александр прохоров, москва
12:43 19.07.2021
 

Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021

© Фото : МоспромСпартакиада "Моспром"
Спартакиада Моспром - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Моспром
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этом году к привычным мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
"В этом году свыше 3,8 тысячи столичных промышленников подтвердили свое участие в Спартакиаде. Среди них представители 107 предприятий и 16 учебных заведений Москвы. Кроме того, из заявленных участников 24 столичных промпредприятия и два профильных вуза будут на соревнованиях впервые", – цитирует пресс-служба главу ведомства.
Среди новичков – фармацевтическая компания Р-Опра, Фабрика Вентиляции "ГалВент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния", Московский государственный технический университет гражданской авиации и другие.
В первый день отборочных соревнований – 17 июля – на стадионе "Красная Пресня" состоялись игры по мини-футболу. Также в этот день прошли состязания по волейболу и настольному теннису. На всех спортплощадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией, уточняется в сообщении.
Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.
"Меня радует, что правительство Москвы оказывает такую поддержку массовому любительскому спорту и развивает его среди столичных промышленников. Я рад быть причастным к этому масштабному спортивному мероприятию и уверен, дух соревнований – это всегда прекрасный стимул для занятий спортом, для сплочения коллективов, а Спартакиада "Моспром" дает для этого прекрасную возможность", – сказал Акинфеев, слова которого приводятся в сообщении.
В 2021 году у Спартакиады "Моспром" появился талисман - енот Заводила, который будет поддерживать спортсменов и сопровождать их на играх. Кроме того, был запущен обновленный сайт мероприятия. Теперь спортсмены могут сами при регистрации на участие выбирать удобный для них день соревнований.
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде Моспром-2020 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 12:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыНПО "Молния"Александр ПрохоровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Лента новостейМолния