https://ria.ru/20210719/spartakiada-1741835370.html
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021 - РИА Новости, 19.07.2021
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:43
2021-07-19T12:43
2021-07-19T12:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
нпо "молния"
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этом году к привычным мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Среди новичков – фармацевтическая компания Р-Опра, Фабрика Вентиляции "ГалВент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния", Московский государственный технический университет гражданской авиации и другие.В первый день отборочных соревнований – 17 июля – на стадионе "Красная Пресня" состоялись игры по мини-футболу. Также в этот день прошли состязания по волейболу и настольному теннису. На всех спортплощадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией, уточняется в сообщении.Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.В 2021 году у Спартакиады "Моспром" появился талисман - енот Заводила, который будет поддерживать спортсменов и сопровождать их на играх. Кроме того, был запущен обновленный сайт мероприятия. Теперь спортсмены могут сами при регистрации на участие выбирать удобный для них день соревнований.Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.
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нпо "молния", александр прохоров, москва
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этом году к привычным мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров
.
"В этом году свыше 3,8 тысячи столичных промышленников подтвердили свое участие в Спартакиаде. Среди них представители 107 предприятий и 16 учебных заведений Москвы
. Кроме того, из заявленных участников 24 столичных промпредприятия и два профильных вуза будут на соревнованиях впервые", – цитирует пресс-служба главу ведомства.
Среди новичков – фармацевтическая компания Р-Опра, Фабрика Вентиляции "ГалВент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния"
, Московский государственный технический университет гражданской авиации и другие.
В первый день отборочных соревнований – 17 июля – на стадионе "Красная Пресня" состоялись игры по мини-футболу. Также в этот день прошли состязания по волейболу и настольному теннису. На всех спортплощадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией, уточняется в сообщении.
Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.
"Меня радует, что правительство Москвы оказывает такую поддержку массовому любительскому спорту и развивает его среди столичных промышленников. Я рад быть причастным к этому масштабному спортивному мероприятию и уверен, дух соревнований – это всегда прекрасный стимул для занятий спортом, для сплочения коллективов, а Спартакиада "Моспром" дает для этого прекрасную возможность", – сказал Акинфеев, слова которого приводятся в сообщении.
В 2021 году у Спартакиады "Моспром" появился талисман - енот Заводила, который будет поддерживать спортсменов и сопровождать их на играх. Кроме того, был запущен обновленный сайт мероприятия. Теперь спортсмены могут сами при регистрации на участие выбирать удобный для них день соревнований.
Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.