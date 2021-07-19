https://ria.ru/20210719/spartakiada-1741835370.html

Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021

Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021 - РИА Новости, 19.07.2021

Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021

Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:43

2021-07-19T12:43

2021-07-19T12:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

нпо "молния"

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром-2021", которая в этом году проходит в третий раз, стартовали 17 июля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этом году к привычным мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Среди новичков – фармацевтическая компания Р-Опра, Фабрика Вентиляции "ГалВент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния", Московский государственный технический университет гражданской авиации и другие.В первый день отборочных соревнований – 17 июля – на стадионе "Красная Пресня" состоялись игры по мини-футболу. Также в этот день прошли состязания по волейболу и настольному теннису. На всех спортплощадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией, уточняется в сообщении.Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.В 2021 году у Спартакиады "Моспром" появился талисман - енот Заводила, который будет поддерживать спортсменов и сопровождать их на играх. Кроме того, был запущен обновленный сайт мероприятия. Теперь спортсмены могут сами при регистрации на участие выбирать удобный для них день соревнований.Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20200921/mosprom-1577540561.html

москва

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нпо "молния", александр прохоров, москва