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Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза
Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза
По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:38
2021-07-19T17:44
россия
спид
рак
здоровье - общество
татьяна голикова
вич
туберкулез
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, "в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет"."В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - добавила она.
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россия, спид, рак, здоровье - общество, татьяна голикова, вич, туберкулез, общество
17:38 19.07.2021 (обновлено: 17:44 19.07.2021)
 
Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза

Голикова: по итогам пяти месяцев 2021 года в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам 5 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза – на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией – на 14,1% и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.
По ее словам, "в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет".
"В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - добавила она.
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