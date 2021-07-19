https://ria.ru/20210719/smertnost-1741910920.html

Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза

Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза - РИА Новости, 19.07.2021

Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза

По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:38

2021-07-19T17:38

2021-07-19T17:44

россия

спид

рак

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татьяна голикова

вич

туберкулез

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, "в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет"."В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - добавила она.

https://ria.ru/20210602/testy-1735281735.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спид, рак, здоровье - общество, татьяна голикова, вич, туберкулез, общество