17:38 19.07.2021 (обновлено: 17:44 19.07.2021)
Голикова сообщила о снижении смертности от рака и туберкулеза
Голикова: по итогам пяти месяцев 2021 года в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По итогам пяти месяцев 2021 года снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с 5 месяцами 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам 5 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза – на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией – на 14,1% и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.
По ее словам, "в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет".
"В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - добавила она.