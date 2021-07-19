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"История года": Сноуден оценил публикацию о слежке за политиками
"История года": Сноуден оценил публикацию о слежке за политиками - РИА Новости, 19.07.2021
"История года": Сноуден оценил публикацию о слежке за политиками
Эдвард Сноуден считает историей года сюжет об израильской фирме NSO Group, чья программа, предположительно, использовалось спецслужбами разных стран для слежки... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:36
2021-07-19T14:56
кибербезопасность
технологии
в мире
эдвард сноуден
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эдвард Сноуден считает историей года сюжет об израильской фирме NSO Group, чья программа, предположительно, использовалось спецслужбами разных стран для слежки за политиками и журналистами.В СМИ были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.По мнению Сноудена, история с NSO Group станет событием года. По его оценке, NSO Group "должна нести непосредственную уголовную ответственность за гибель и задержания" людей, чьи данные оказались взломаны с помощью соответствующей программы.Сноуден также призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.Как написало ранее влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
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кибербезопасность, технологии, в мире, эдвард сноуден
14:36 19.07.2021 (обновлено: 14:56 19.07.2021)
 
"История года": Сноуден оценил публикацию о слежке за политиками

Сноуден: история со слежкой за политиками и журналистами во всем мире станет событием года

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эдвард Сноуден считает историей года сюжет об израильской фирме NSO Group, чья программа, предположительно, использовалось спецслужбами разных стран для слежки за политиками и журналистами.
В СМИ были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
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По мнению Сноудена, история с NSO Group станет событием года. По его оценке, NSO Group "должна нести непосредственную уголовную ответственность за гибель и задержания" людей, чьи данные оказались взломаны с помощью соответствующей программы.
Сноуден также призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.
Как написало ранее влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
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КибербезопасностьТехнологииВ миреЭдвард Сноуден
 
 
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