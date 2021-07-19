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Глава Еврокомиссии назвала слежку за политиками через ПО неприемлемой
Глава Еврокомиссии назвала слежку за политиками через ПО неприемлемой - РИА Новости, 19.07.2021
Глава Еврокомиссии назвала слежку за политиками через ПО неприемлемой
Слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:29
2021-07-19T14:30
кибербезопасность
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии, которая транслировалась службами ЕС."Это нужно проверить, но если эта так, то это совершенно неприемлемо", - ответила она на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.Накануне сообщалось, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.В списке фигурируют телефоны репортеров канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.Как сообщалось, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.
https://ria.ru/20210601/ssha-1735163500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/slezhka-1741724546.html
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кибербезопасность, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
14:29 19.07.2021 (обновлено: 14:30 19.07.2021)
 
Глава Еврокомиссии назвала слежку за политиками через ПО неприемлемой

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: слежка за политиками и журналистами через ПО совершенно неприемлема

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии, которая транслировалась службами ЕС.
"Это нужно проверить, но если эта так, то это совершенно неприемлемо", - ответила она на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus.
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1 июня, 20:37
В Белом доме ответили на обвинения в слежке за европейскими политиками
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.
Накануне сообщалось, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.
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В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.
В списке фигурируют телефоны репортеров канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.
Как сообщалось, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.
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