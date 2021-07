https://ria.ru/20210719/slezhka-1741864704.html

Глава Еврокомиссии назвала слежку за политиками через ПО неприемлемой

Слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:29

2021-07-19T14:29

2021-07-19T14:30

кибербезопасность

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_e14ae6ed16132f8fa11ddc1ced706a08.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии, которая транслировалась службами ЕС."Это нужно проверить, но если эта так, то это совершенно неприемлемо", - ответила она на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.Накануне сообщалось, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. После этого организации передали данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке, из более чем 50 стран. В их числе члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Там же оказались номера некоторых глав государств и премьер-министров.В списке фигурируют телефоны репортеров канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.Как сообщалось, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и преступлений.

2021

Новости

