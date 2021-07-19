https://ria.ru/20210719/shkola-1741867668.html

В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки

В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки - РИА Новости, 19.07.2021

В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки

В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки по болезни, теперь учреждения будут получать информацию о заболевших из поликлиники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:39

2021-07-19T14:39

2021-07-19T14:41

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

школа

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки по болезни, теперь учреждения будут получать информацию о заболевших из поликлиники, сообщает пресс-служба министерства образования региона."С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники после болезни. Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни",– рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Как уточнила зампред областного правительства, благодаря новому сервису учитель оперативно узнает о причинах отсутствия ребенка на уроке, а сам школьник после выхода уже может не приносить справку из медицинского учреждения."Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу – все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на школьном портале автоматически. Таким образом, после болезни справку приносить в школу не нужно. Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений", – уточнила Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник, теперь это можно сделать автоматически. -0-

https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html

https://sn.ria.ru/20210422/shkoly-1729429895.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), школа, общество