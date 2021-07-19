https://ria.ru/20210719/shkola-1741867668.html
В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки
В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки - РИА Новости, 19.07.2021
В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки
В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки по болезни, теперь учреждения будут получать информацию о заболевших из поликлиники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:39
2021-07-19T14:39
2021-07-19T14:41
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
школа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/19809/66/198096652_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_41ef9d0f67902b0acf548b5f748af243.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки по болезни, теперь учреждения будут получать информацию о заболевших из поликлиники, сообщает пресс-служба министерства образования региона."С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники после болезни. Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни",– рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Как уточнила зампред областного правительства, благодаря новому сервису учитель оперативно узнает о причинах отсутствия ребенка на уроке, а сам школьник после выхода уже может не приносить справку из медицинского учреждения."Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу – все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на школьном портале автоматически. Таким образом, после болезни справку приносить в школу не нужно. Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений", – уточнила Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник, теперь это можно сделать автоматически. -0-
https://ria.ru/20210719/prosveschenie-1741862675.html
https://sn.ria.ru/20210422/shkoly-1729429895.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/19809/66/198096652_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ab87af633f3aba6cfdde53d5e8613870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, московская область (подмосковье), школа, общество
14:39 19.07.2021 (обновлено: 14:41 19.07.2021)
В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки
В подмосковных школах отменили бумажные медсправки по болезни
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
В школах Подмосковья
отменили бумажные медсправки по болезни, теперь учреждения будут получать информацию о заболевших из поликлиники, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники после болезни. Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни",– рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Как уточнила зампред областного правительства, благодаря новому сервису учитель оперативно узнает о причинах отсутствия ребенка на уроке, а сам школьник после выхода уже может не приносить справку из медицинского учреждения.
"Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу – все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на школьном портале автоматически. Таким образом, после болезни справку приносить в школу не нужно. Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений", – уточнила Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Отмечается, что ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник, теперь это можно сделать автоматически. -0-