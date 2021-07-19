https://ria.ru/20210719/rekultivatsiya-1741815009.html
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину - РИА Новости, 19.07.2021
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:27
2021-07-19T11:27
2021-07-19T11:27
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Полигон "Парфеново" был закрыт в феврале 2014 года. Проектные решения предусматривают обустройство системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса с последующей очисткой. Плановый срок завершения рекультивации – март 2022 года."Сотрудники подрядной организации показывают хорошие темпы. На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего защитного экрана, на 50 процентов выполнены работы по обустройству системы сбора фильтрата и водоотведения, возведена одна из двух армогрунтовых стен, предусмотренных проектом", - сказал Разин.
https://ria.ru/20210714/musoroprovod-1741256236.html
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андрей разин, московская область (подмосковье)