https://ria.ru/20210719/rekultivatsiya-1741815009.html

Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину

Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину - РИА Новости, 19.07.2021

Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину

Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:27

2021-07-19T11:27

2021-07-19T11:27

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Полигон "Парфеново" был закрыт в феврале 2014 года. Проектные решения предусматривают обустройство системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса с последующей очисткой. Плановый срок завершения рекультивации – март 2022 года."Сотрудники подрядной организации показывают хорошие темпы. На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего защитного экрана, на 50 процентов выполнены работы по обустройству системы сбора фильтрата и водоотведения, возведена одна из двух армогрунтовых стен, предусмотренных проектом", - сказал Разин.

https://ria.ru/20210714/musoroprovod-1741256236.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей разин, московская область (подмосковье)