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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/rekultivatsiya-1741815009.html
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину - РИА Новости, 19.07.2021
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину
Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:27
2021-07-19T11:27
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Полигон "Парфеново" был закрыт в феврале 2014 года. Проектные решения предусматривают обустройство системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса с последующей очисткой. Плановый срок завершения рекультивации – март 2022 года."Сотрудники подрядной организации показывают хорошие темпы. На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего защитного экрана, на 50 процентов выполнены работы по обустройству системы сбора фильтрата и водоотведения, возведена одна из двух армогрунтовых стен, предусмотренных проектом", - сказал Разин.
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андрей разин, московская область (подмосковье)
11:27 19.07.2021
 

Работы по рекультивации полигона "Парфеново" выполнены наполовину

© Фото : министерство экологии и природопользования Московской областиРаботы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе
Работы по рекультивации полигона Парфеново в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : министерство экологии и природопользования Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Работы по рекультивации полигона "Парфеново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области выполнены на 50%, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Полигон "Парфеново" был закрыт в феврале 2014 года. Проектные решения предусматривают обустройство системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса с последующей очисткой. Плановый срок завершения рекультивации – март 2022 года.
Мусоропровод - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:32Новости Подмосковья
Застройщикам Подмосковья напомнили об отказе от мусоропроводов
"Сотрудники подрядной организации показывают хорошие темпы. На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего защитного экрана, на 50 процентов выполнены работы по обустройству системы сбора фильтрата и водоотведения, возведена одна из двух армогрунтовых стен, предусмотренных проектом", - сказал Разин.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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