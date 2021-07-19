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https://ria.ru/20210719/rekomendatsii-1741839412.html
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов - РИА Новости, 19.07.2021
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов
Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:59
2021-07-19T13:18
вакцинация россиян от covid-19
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
выборы в государственную думу
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из рекомендаций ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года."Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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вакцинация россиян от covid-19, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выборы в государственную думу, здоровье - общество
12:59 19.07.2021 (обновлено: 13:18 19.07.2021)
 
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор рекомендовал запретить рукопожатия в избиркомах и на участках на выборах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из рекомендаций ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
"Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
"Лицам, находящимся в помещении избирательной комиссии или в помещении для голосования, категорически запрещаются: рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19ЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Выборы в Государственную думуЗдоровье - Общество
 
 
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