12:59 19.07.2021 (обновлено: 13:18 19.07.2021)
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов
Роспотребнадзор рекомендовал запретить рукопожатия в избиркомах и на участках на выборах
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из рекомендаций ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
"Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
"Лицам, находящимся в помещении избирательной комиссии или в помещении для голосования, категорически запрещаются: рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.