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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов - РИА Новости, 19.07.2021

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:59

2021-07-19T12:59

2021-07-19T13:18

вакцинация россиян от covid-19

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

выборы в государственную думу

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из рекомендаций ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года."Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.Кроме того, запрещено употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещениях избирательной комиссии или в помещении для голосования, уточняется в рекомендациях.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выборы в государственную думу, здоровье - общество