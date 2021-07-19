https://ria.ru/20210719/reabilitatsiya-1741909310.html
Голикова рассказала о проекте системы медицинской реабилитации
Голикова рассказала о проекте системы медицинской реабилитации - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова рассказала о проекте системы медицинской реабилитации
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ планируется создать новую систему медицинской реабилитации с 2022 года. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:32
2021-07-19T17:32
2021-07-19T17:40
татьяна голикова
россия
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ планируется создать новую систему медицинской реабилитации с 2022 года."Нами предложен новый проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", который нацелен на модернизацию и по сути создание в России новой системы медицинской реабилитации под потребности пациента. С 22-го года начнется планомерное развитие инфраструктуры", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.Голикова добавила, что к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений и центров реабилитации, охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза.
https://ria.ru/20210719/smertnost-1741910920.html
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РИА Новости
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татьяна голикова, россия, общество
17:32 19.07.2021 (обновлено: 17:40 19.07.2021)
Голикова рассказала о проекте системы медицинской реабилитации
Вице-премьер Голикова: в России создадут новую систему медицинской реабилитации с 2022 года