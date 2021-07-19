Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: МВД Украины планируется разделить на несколько ведомств
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Одной из главных задач, стоящих перед новым главой МВД Украины, станет разделение министерства на отдельные ведомства, сообщил в понедельник председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
В структуру МВД Украины сейчас входит пять ведомств: национальная полиция, государственная пограничная служба, госслужба по ЧС, государственная миграционная служба, а также национальная гвардия Украины.
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"У правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций: Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром (Денисом Монастырским – ред.) – это сделать разделение этих частей", – заявил глава фракции в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, пограничную службу "точно" заберут из МВД, а в отношении миграционной службы – "вопрос открыт". Арахамия добавил, что бывший глава МВД Арсен Аваков был против такого разделения, и "эта дискуссия продолжалась уже два года".
Украинский парламент ранее удовлетворил заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Верховная рада рассматривала вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а в минувшую пятницу назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.