https://ria.ru/20210719/razdelenie-1741876518.html

Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД

Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД - РИА Новости, 19.07.2021

Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД

Одной из главных задач, стоящих перед новым главой МВД Украины, станет разделение министерства на отдельные ведомства, сообщил в понедельник председатель... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:22

2021-07-19T15:22

2021-07-19T15:22

денис монастырский

давид арахамия

верховная рада украины

мвд украины

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КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Одной из главных задач, стоящих перед новым главой МВД Украины, станет разделение министерства на отдельные ведомства, сообщил в понедельник председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.В структуру МВД Украины сейчас входит пять ведомств: национальная полиция, государственная пограничная служба, госслужба по ЧС, государственная миграционная служба, а также национальная гвардия Украины."У правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций: Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром (Денисом Монастырским – ред.) – это сделать разделение этих частей", – заявил глава фракции в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, пограничную службу "точно" заберут из МВД, а в отношении миграционной службы – "вопрос открыт". Арахамия добавил, что бывший глава МВД Арсен Аваков был против такого разделения, и "эта дискуссия продолжалась уже два года".Украинский парламент ранее удовлетворил заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Верховная рада рассматривала вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а в минувшую пятницу назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

https://ria.ru/20210716/mvd-1741514037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис монастырский, давид арахамия, верховная рада украины, мвд украины, украина, в мире