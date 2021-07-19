https://ria.ru/20210719/qr-kody-1741780025.html

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов - РИА Новости, 19.07.2021

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T00:18

2021-07-19T00:18

2021-07-19T08:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается, позволяя перепрофилировать на обычную работу часть коек, которые ранее отдали под COVID-19.Система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе проработала с 28 июня. Посещать заведения общественного питания могли только привитые от коронавируса посетители, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.С понедельника эта система носит рекомендательный характер — предприятия могут продолжить использовать ее по желанию и самостоятельно проверять коды у посетителей. Также для желающих сохраняется возможность оформить себе QR-код.При этом организации, которые с 19 июля продолжат осуществлять свою деятельность уже без QR-кодов, могут работать в обычном режиме, в том числе ночью — с 23.00 до 6.00, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса: ношением средств защиты и соблюдением социальной дистанции.Помимо этого, открываются фуд-корты, которые до этого работали только на вынос, и детские игровые комнаты, которые не работали с 13 июня. Также возобновляется проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке.При этом в столице сохраняется ряд ограничительных мер по коронавирусу. Закрытыми для посетителей остаются павильоны и помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать можно.Также в силе остается требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на "удаленку", включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В это число не входят те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.Помимо этого, в силе сохраняется постановление главы Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой об обязательной вакцинации в ряде сфер. В частности, привиться должны сотрудники сферы торговли, услуг, общественного питания; транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культуры и сотрудники организаций, работающих с детьми. Вакцинироваться нужно и занимающим должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальным служащим, работникам столичных органов власти и подведомственных им организаций. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников, до 15 июля у них должен был быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины.При этом, как подчеркнул мэр, ситуация с вирусом в столице остается сложной, и данные послабления не означают отмену санитарно- эпидемиологических требований: ношения масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и мер по дезинфекции помещений.

https://ria.ru/20210718/immunitet-1741772662.html

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва