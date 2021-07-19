Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении
Российские пограничники помогли вернуть заблудившегося на границе с Азербайджаном жителя Армении
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
"Девятнадцатого июля зарегистрирован инцидент на приграничном участке близ села Тех Сюникской области. Житель села, комбайнер, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Благодаря усилиям армянских военнослужащих, российских пограничников и руководства села сам комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.