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Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении
Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении - РИА Новости, 19.07.2021
Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении
Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T22:01
2021-07-19T22:01
россия
никол пашинян
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в пресс-службе минобороны Армении."Девятнадцатого июля зарегистрирован инцидент на приграничном участке близ села Тех Сюникской области. Житель села, комбайнер, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Благодаря усилиям армянских военнослужащих, российских пограничников и руководства села сам комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210717/evrosovet-1741664875.html
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азербайджан
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россия, никол пашинян, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
22:01 19.07.2021
 
Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении

Российские пограничники помогли вернуть заблудившегося на границе с Азербайджаном жителя Армении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
"Девятнадцатого июля зарегистрирован инцидент на приграничном участке близ села Тех Сюникской области. Житель села, комбайнер, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Благодаря усилиям армянских военнослужащих, российских пограничников и руководства села сам комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
 
РоссияНикол ПашинянОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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