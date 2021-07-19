https://ria.ru/20210719/proisshestviya-1741946575.html

Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении

Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении - РИА Новости, 19.07.2021

Российские пограничники вернули заблудившегося жителя Армении

Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:01

2021-07-19T22:01

2021-07-19T22:01

россия

никол пашинян

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741032996_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_6d6c399badc33dda58e29521ae9dd7e9.jpg

ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Российские пограничники помогли вернуть в понедельник на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими ВС территории, сообщили в пресс-службе минобороны Армении."Девятнадцатого июля зарегистрирован инцидент на приграничном участке близ села Тех Сюникской области. Житель села, комбайнер, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Благодаря усилиям армянских военнослужащих, российских пограничников и руководства села сам комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210717/evrosovet-1741664875.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире