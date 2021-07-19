https://ria.ru/20210719/prigovor-1741875608.html

В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата

В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата - РИА Новости, 19.07.2021

В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата

Суд приговорил 11 человек, обвиненных в участии в Telegram-чате радикальной направленности, в частности, в "ОГСБ", к лишению свободы на сроки от пяти до девяти... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:15

2021-07-19T15:15

2021-07-19T15:15

протесты в белоруссии

telegram (приложение)

весна

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Суд приговорил 11 человек, обвиненных в участии в Telegram-чате радикальной направленности, в частности, в "ОГСБ", к лишению свободы на сроки от пяти до девяти лет, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые "отряды самообороны", с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. В Белоруссии канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси ("ОГСБ") признан экстремистским."Всех их обвиняли в участии в Telegram-чате "радикальной направленности", - говорится в сообщении правозащитников на сайте центра. По их данным, в обвинении фигурировало несколько чатов, в том числе "ОГСБ", а также намерение повредить или уничтожить три табачных киоска.Согласно сообщению, действия подсудимых в зависимости от вменяемых им в вину гособвинением преступлений были квалифицированы по статьям о приготовлении к участию в массовых беспорядках, уничтожению либо повреждению имущества группой лиц, а также незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.По информации правозащитников, трое приговорены к пяти годам колонии усиленного режима, семь человек – к восьми годам усиленного режима, еще один фигурант – к девяти годам колонии усиленного режима.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210716/ekstremizm-1741586231.html

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире