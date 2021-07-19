В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
Центр "Весна": 11 участников радикального Telegram-чата приговорили к лишению свободы
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Суд приговорил 11 человек, обвиненных в участии в Telegram-чате радикальной направленности, в частности, в "ОГСБ", к лишению свободы на сроки от пяти до девяти лет, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые "отряды самообороны", с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. В Белоруссии канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси ("ОГСБ") признан экстремистским.
"Всех их обвиняли в участии в Telegram-чате "радикальной направленности", - говорится в сообщении правозащитников на сайте центра. По их данным, в обвинении фигурировало несколько чатов, в том числе "ОГСБ", а также намерение повредить или уничтожить три табачных киоска.
Согласно сообщению, действия подсудимых в зависимости от вменяемых им в вину гособвинением преступлений были квалифицированы по статьям о приготовлении к участию в массовых беспорядках, уничтожению либо повреждению имущества группой лиц, а также незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
По информации правозащитников, трое приговорены к пяти годам колонии усиленного режима, семь человек – к восьми годам усиленного режима, еще один фигурант – к девяти годам колонии усиленного режима.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.