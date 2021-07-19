Суд приговорил к условному сроку членов общины Виссариона
КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Суд в Красноярском крае признал виновными двух последователей организации "Церковь последнего завета" (Общины Виссариона) в воспрепятствовании журналисткой деятельности и назначил каждому из них наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
Ранее СК сообщал, что инцидент произошел летом 2020 года. По версии следствия съемочная группа мультимедийного центра "Известия" прибыла в микрорайон "Обитель рассвета" поселка Жаровск Курагинского района Красноярского края для подготовки материала для репортажа. В ходе встречи с одним из руководителей некоммерческой религиозной организации "Церковь последнего завета" журналисты попытались осуществить видеосъемку. В этот момент неустановленные лица выхватили у журналистов видеоаппаратуру и мобильные телефоны, угрозами принуждая их к отказу от распространения информации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
По данным суда, приговор оглашен в понедельник.
"Курагинский райсуд Красноярского края вынес приговор Антону Анянову и Василию Белко за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки... материала о Церкви последнего завета в Курагинском районе. Анянова и Белко признали виновными в совершенном преступлении и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщила пресс-секретарь краевого суда.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры") - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.