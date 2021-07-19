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Суд приговорил к условному сроку членов общины Виссариона

Суд приговорил к условному сроку членов общины Виссариона - РИА Новости, 19.07.2021

Суд приговорил к условному сроку членов общины Виссариона

Суд в Красноярском крае признал виновными двух последователей организации "Церковь последнего завета" (Общины Виссариона) в воспрепятствовании журналисткой... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:41

2021-07-19T11:41

2021-07-19T11:41

религия и мировоззрение

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Суд в Красноярском крае признал виновными двух последователей организации "Церковь последнего завета" (Общины Виссариона) в воспрепятствовании журналисткой деятельности и назначил каждому из них наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.Ранее СК сообщал, что инцидент произошел летом 2020 года. По версии следствия съемочная группа мультимедийного центра "Известия" прибыла в микрорайон "Обитель рассвета" поселка Жаровск Курагинского района Красноярского края для подготовки материала для репортажа. В ходе встречи с одним из руководителей некоммерческой религиозной организации "Церковь последнего завета" журналисты попытались осуществить видеосъемку. В этот момент неустановленные лица выхватили у журналистов видеоаппаратуру и мобильные телефоны, угрозами принуждая их к отказу от распространения информации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".По данным суда, приговор оглашен в понедельник."Курагинский райсуд Красноярского края вынес приговор Антону Анянову и Василию Белко за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки... материала о Церкви последнего завета в Курагинском районе. Анянова и Белко признали виновными в совершенном преступлении и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщила пресс-секретарь краевого суда."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры") - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.

https://ria.ru/20210518/vissarion-1732773755.html

https://realty.ria.ru/20210204/vissarion-1596003733.html

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красноярский край

каратузский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район, справки, происшествия