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Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа
Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа - РИА Новости, 19.07.2021
Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа
– важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Участие в конкурсе предоставит уникальную... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:15
2021-07-19T12:15
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет PROBA Awards. PROBA Awards– важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Участие в конкурсе предоставит уникальную возможность заявить о себе профессиональному сообществу и пообщаться с ведущими специалистами отрасли. Главная цель премии – поиск и поддержка выдающихся проектов и признание лучших специалистов в сфере PR и маркетинга.Ежегодно в состав жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. В 2021 году к составу жюри присоединились: Ральф Джексон (Lansons), Алексей Гореславский (Диалог), Лилия Закирова (MSD), София Малявина (Национальные приоритеты), Евгений Минченко (РАСО), Мария Пиотровская (Ассоциация родителей и детей с дислексией), Татьяна Халявская (Toyota Motor Россия), Илья Политковский (ИКЕА Россия), Дмитрий Фролов (ARDA) и Ирина Агаркова (МТС). Председателем экспертного совета выступит Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью компании "МТС".В этом году премия обновила номинации, отмечающие лучшие коммуникационные проекты, среди них: стоп – COVID, просвещение и образование общества, корпоративная социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании, PR в сфере искусства и развлечений, Real-time PR, PR в сфере устойчивого развития. С перечнем всех номинаций можно ознакомиться на официальном сайте.Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге.Проекты, представленные на конкурс, должны быть выполнены в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2021 года. Получить подробную информацию о правилах приема заявок на участие, а также ознакомиться с основными требованиями можно на сайте премии или по почте.Возрастная категория 16+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
12:15 19.07.2021
 

Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа

© Фото : организационный комитет PROBA AwardsПобедители премии PROBA Awards
Победители премии PROBA Awards - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : организационный комитет PROBA Awards
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет PROBA Awards. PROBA Awards– важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Участие в конкурсе предоставит уникальную возможность заявить о себе профессиональному сообществу и пообщаться с ведущими специалистами отрасли. Главная цель премии – поиск и поддержка выдающихся проектов и признание лучших специалистов в сфере PR и маркетинга.
Ежегодно в состав жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. В 2021 году к составу жюри присоединились: Ральф Джексон (Lansons), Алексей Гореславский (Диалог), Лилия Закирова (MSD), София Малявина (Национальные приоритеты), Евгений Минченко (РАСО), Мария Пиотровская (Ассоциация родителей и детей с дислексией), Татьяна Халявская (Toyota Motor Россия), Илья Политковский (ИКЕА Россия), Дмитрий Фролов (ARDA) и Ирина Агаркова (МТС). Председателем экспертного совета выступит Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью компании "МТС".
В этом году премия обновила номинации, отмечающие лучшие коммуникационные проекты, среди них: стоп – COVID, просвещение и образование общества, корпоративная социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании, PR в сфере искусства и развлечений, Real-time PR, PR в сфере устойчивого развития. С перечнем всех номинаций можно ознакомиться на официальном сайте.
Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге.
Проекты, представленные на конкурс, должны быть выполнены в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2021 года. Получить подробную информацию о правилах приема заявок на участие, а также ознакомиться с основными требованиями можно на сайте премии или по почте.
Возрастная категория 16+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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