https://ria.ru/20210719/premiya-1741823290.html

Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа

Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа - РИА Новости, 19.07.2021

Прием заявок на премию PROBA Awards продлен до 6 августа

– важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Участие в конкурсе предоставит уникальную... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:15

2021-07-19T12:15

2021-07-19T12:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет PROBA Awards. PROBA Awards– важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Участие в конкурсе предоставит уникальную возможность заявить о себе профессиональному сообществу и пообщаться с ведущими специалистами отрасли. Главная цель премии – поиск и поддержка выдающихся проектов и признание лучших специалистов в сфере PR и маркетинга.Ежегодно в состав жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. В 2021 году к составу жюри присоединились: Ральф Джексон (Lansons), Алексей Гореславский (Диалог), Лилия Закирова (MSD), София Малявина (Национальные приоритеты), Евгений Минченко (РАСО), Мария Пиотровская (Ассоциация родителей и детей с дислексией), Татьяна Халявская (Toyota Motor Россия), Илья Политковский (ИКЕА Россия), Дмитрий Фролов (ARDA) и Ирина Агаркова (МТС). Председателем экспертного совета выступит Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью компании "МТС".В этом году премия обновила номинации, отмечающие лучшие коммуникационные проекты, среди них: стоп – COVID, просвещение и образование общества, корпоративная социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании, PR в сфере искусства и развлечений, Real-time PR, PR в сфере устойчивого развития. С перечнем всех номинаций можно ознакомиться на официальном сайте.Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге.Проекты, представленные на конкурс, должны быть выполнены в период с 1 января 2020 года по 1 июля 2021 года. Получить подробную информацию о правилах приема заявок на участие, а также ознакомиться с основными требованиями можно на сайте премии или по почте.Возрастная категория 16+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы