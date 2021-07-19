https://ria.ru/20210719/pozhar-1741897688.html

В пяти районах Вологодской области ввели режим ЧС

В пяти районах Вологодской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 19.07.2021

В пяти районах Вологодской области ввели режим ЧС

В пяти районов Вологодский области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за действующих лесных пожаров на площади более 400 гектаров, сообщил губернатор региона РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:42

2021-07-19T16:42

2021-07-19T16:42

природные пожары в россии

никольский район

вологодская область

олег кувшинников

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. В пяти районов Вологодский области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за действующих лесных пожаров на площади более 400 гектаров, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."В Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском районах до полной ликвидации лесных пожаров вводим режим ЧС", - сообщил Олег Кувшинников на своей официальной странице в "Вконтакте".Он отметил, что за прошедшую неделю в регионе произошло 33 пожара в 15 районах области, а сейчас в области действует 16 лесных пожаров на общей площади 441 гектар.Кувшинников добавил, что сейчас в области создаётся оперативный штаб по тушению лесных пожаров, увеличивается кратность авиапатрулирования для обнаружения лесных пожаров на ранней стадии, привлекается тяжелая техника предприятий и организаций для создания противопожарных разрывов, арендаторам лесного фонда поручено остановить производства и выделить людей и технику для ликвидации лесных пожаров.В настоящее время, добавили в пресс-службе администрации Вологодской области, огнем охвачены леса на территориях Верховажского, Вожегодского, Тотемского, Кирилловского, Вытегорского, Харовского, Усть-Кубинского, Никольского районов. В числе наиболее крупных – семь пожаров, из них три сосредоточены в Верховажском районе. К тушению привлечено свыше 270 человек и почти 30 единиц техники.

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741880389.html

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801790.html

никольский район

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, никольский район, вологодская область, олег кувшинников, происшествия