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Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров - РИА Новости, 19.07.2021

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров

Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:35

2021-07-19T15:35

2021-07-19T15:56

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суоярвский район

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики."По данным МЧС Карелии, площадь возгорания составила 800 гектаров. Тушением пожара занимаются более 150 человек, задействовано более 35 единиц техники, вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 тонн воды", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что угроза населенному пункту остается, но в самом поселке очагов возгорания нет."На месте пожара работают: вертолет Ми-8 с ВСУ-5 "Северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России" (29 сбросов), вертолет Ми-8 с ВСУ-5 Пограничного управления ФСБ России (11 сбросов). Всего произведено 40 сбросов. Также к ликвидации пожара привлечены три пожарных поезда", - сообщает республиканское ГУМЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник туда также прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек и 13 единиц техники.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, всего в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет, временно размещены 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.

суоярвский район

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Карелии. Съемка очевидцев Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов. 2021-07-19T15:35 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суоярвский район, республика карелия, происшествия