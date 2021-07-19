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Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров - РИА Новости, 19.07.2021
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:35
2021-07-19T15:56
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суоярвский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики."По данным МЧС Карелии, площадь возгорания составила 800 гектаров. Тушением пожара занимаются более 150 человек, задействовано более 35 единиц техники, вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 тонн воды", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что угроза населенному пункту остается, но в самом поселке очагов возгорания нет."На месте пожара работают: вертолет Ми-8 с ВСУ-5 "Северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России" (29 сбросов), вертолет Ми-8 с ВСУ-5 Пограничного управления ФСБ России (11 сбросов). Всего произведено 40 сбросов. Также к ликвидации пожара привлечены три пожарных поезда", - сообщает республиканское ГУМЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник туда также прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек и 13 единиц техники.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, всего в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет, временно размещены 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.
суоярвский район
республика карелия
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Лесные пожары в Карелии. Съемка очевидцев
Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов.
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видео, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суоярвский район, республика карелия, происшествия
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики.
2021-07-19T15:35
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15:35 19.07.2021 (обновлено: 15:56 19.07.2021)
 
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары в Карелии
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 800 гектаров, сообщают власти республики.
"По данным МЧС Карелии, площадь возгорания составила 800 гектаров. Тушением пожара занимаются более 150 человек, задействовано более 35 единиц техники, вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 тонн воды", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что угроза населенному пункту остается, но в самом поселке очагов возгорания нет.
"На месте пожара работают: вертолет Ми-8 с ВСУ-5 "Северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России" (29 сбросов), вертолет Ми-8 с ВСУ-5 Пограничного управления ФСБ России (11 сбросов). Всего произведено 40 сбросов. Также к ликвидации пожара привлечены три пожарных поезда", - сообщает республиканское ГУМЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В понедельник туда также прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек и 13 единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, всего в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.
В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет, временно размещены 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.
 
Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Суоярвский районРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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