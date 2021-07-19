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Десантники авиалесоохраны Мурманской области помогут тушить лес в Карелии

Десантники авиалесоохраны Мурманской области помогут тушить лес в Карелии - РИА Новости, 19.07.2021

Десантники авиалесоохраны Мурманской области помогут тушить лес в Карелии

Сотрудники авиалесоохраны Мурманской области отправятся тушить лесные пожары в Карелии, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:52

2021-07-19T14:52

2021-07-19T14:52

мурманская область

россия

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

артур парфенчиков

сегежский район

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники авиалесоохраны Мурманской области отправятся тушить лесные пожары в Карелии, сообщил губернатор Андрей Чибис."Благодаря четкой работе наших десантников авиалесоохраны в настоящее время на нашей территории нет очагов возгорания. Но мы видим, что у наших соседей из Карелии складывается непростая ситуация с лесными пожарами. Поэтому с учетом обращения главы Карелии Артура Парфенчикова принято решение о поддержке соседей и отправке туда наших сотрудников авиалесоохраны", – отметил Чибис на оперативном совещании.Он поручил министру природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергею Абаринову активно и быстро организовать необходимые ресурсы. Он подчеркнул, что необходимо оставить часть работников в Мурманской области, но нужно и оперативно помочь коллегам в сложной ситуации.Глава региона также поблагодарил десантников авиалесоохраны за слаженную работу в пожароопасный период. В общей сложности с начала сезона потушено 56 природных пожаров на площади порядка двух тысяч гектаров.Ранее стало известно, что в связи со сложной ситуацией в регионе с лесными пожарами глава Карелии обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и пожарных.В районы республики в настоящее время прибывают пожарные не только из Мурманской, но и из Архангельской области. Как уточнили в правительстве республики, согласно оперативному плану тушения пожаров, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской - в Пряжинский. Кроме того, в республику планируется направить пожарных из Вологодской области. В Карелии в настоящее время действует 25 лесных пожаров на площади более 4,3 тысячи гектаров.

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https://ria.ru/20210709/murmansk-1740628307.html

россия

сегежский район

мурманская область

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россия, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, сегежский район, мурманская область, происшествия