https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801906.html

В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2021

В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:05

2021-07-19T10:05

2021-07-19T10:08

россия

саракташский район

оренбургская область

происшествия

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УФА, 19 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, в понедельник утром произошел пожар в частном жилом доме в селе Кабанкино Саракташского района. Во время тушения возгорания было обнаружено тело двухлетнего ребенка."На момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и 10-летним братом, которые покинули дом во время пожара", - говорится в сообщении СУСК РФ по области.Следственные органы выясняют обстоятельства смерти малыша и намерены вынести процессуальное решение, информирует ведомство.

https://ria.ru/20210707/pozhar-1740199745.html

россия

саракташский район

оренбургская область

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россия, саракташский район, оренбургская область, происшествия