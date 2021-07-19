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В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2021
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:05
2021-07-19T10:05
2021-07-19T10:08
россия
саракташский район
оренбургская область
происшествия
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, в понедельник утром произошел пожар в частном жилом доме в селе Кабанкино Саракташского района. Во время тушения возгорания было обнаружено тело двухлетнего ребенка."На момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и 10-летним братом, которые покинули дом во время пожара", - говорится в сообщении СУСК РФ по области.Следственные органы выясняют обстоятельства смерти малыша и намерены вынести процессуальное решение, информирует ведомство.
https://ria.ru/20210707/pozhar-1740199745.html
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саракташский район
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россия, саракташский район, оренбургская область, происшествия
10:05 19.07.2021 (обновлено: 10:08 19.07.2021)
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
В Оренбургской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме