Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801906.html
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2021
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:05
2021-07-19T10:08
россия
саракташский район
оренбургская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741801760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8edeb077e2ff0e21208c5e17b4b3784b.jpg
УФА, 19 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, в понедельник утром произошел пожар в частном жилом доме в селе Кабанкино Саракташского района. Во время тушения возгорания было обнаружено тело двухлетнего ребенка."На момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и 10-летним братом, которые покинули дом во время пожара", - говорится в сообщении СУСК РФ по области.Следственные органы выясняют обстоятельства смерти малыша и намерены вынести процессуальное решение, информирует ведомство.
https://ria.ru/20210707/pozhar-1740199745.html
россия
саракташский район
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741801760_271:0:1231:720_1920x0_80_0_0_10016b5d3a7e7cfabe9a5911cfde3f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, саракташский район, оренбургская область, происшествия
10:05 19.07.2021 (обновлено: 10:08 19.07.2021)
 
В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

В Оренбургской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме

© Фото : СУСК России по Оренбургской областиТело ребенка обнаружено при тушении пожара в жилом доме, расположенном по улице Озёрной в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области
Тело ребенка обнаружено при тушении пожара в жилом доме, расположенном по улице Озёрной в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : СУСК России по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 19 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области, при этом его мать и старший брат сумели покинуть горящее помещение и спаслись, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в понедельник утром произошел пожар в частном жилом доме в селе Кабанкино Саракташского района. Во время тушения возгорания было обнаружено тело двухлетнего ребенка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 08:45
При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек
"На момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и 10-летним братом, которые покинули дом во время пожара", - говорится в сообщении СУСК РФ по области.
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти малыша и намерены вынести процессуальное решение, информирует ведомство.
 
РоссияСаракташский районОренбургская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния