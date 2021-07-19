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Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар
Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар - РИА Новости, 19.07.2021
Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар
Торфяной пожар под пермским Краснокамском ликвидирован, общая площадь, пройденная огнем, составила 190 гектаров, сообщает пресс-служба краевого минприроды. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:05
2021-07-19T10:05
природные пожары в россии
пермский край
краснокамск
происшествия
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Торфяной пожар под пермским Краснокамском ликвидирован, общая площадь, пройденная огнем, составила 190 гектаров, сообщает пресс-служба краевого минприроды.Информация о возгорании мха на болоте урочища Суходол (станция Шабуничи) под пермским Краснокамском появилась 10 июля. По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение человека с огнем. Тление стремительно распространялось из-за сильного ветра. Тушение осложнялось тем, что на болото невозможно было загнать технику и опахать площадь пожара. Локализация возгорания произошла днем 16 июля.Пожары на этом болоте происходили также в 2014 и 2016 году: в жаркую засушливую погоду во время массового сбора жителями черники.
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природные пожары в россии, пермский край, краснокамск, происшествия
10:05 19.07.2021
 
Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар

Масштабный торфяной пожар, горевший около десяти дней, потушили под Краснокамском

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Торфяной пожар под пермским Краснокамском ликвидирован, общая площадь, пройденная огнем, составила 190 гектаров, сообщает пресс-служба краевого минприроды.
Информация о возгорании мха на болоте урочища Суходол (станция Шабуничи) под пермским Краснокамском появилась 10 июля. По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение человека с огнем. Тление стремительно распространялось из-за сильного ветра. Тушение осложнялось тем, что на болото невозможно было загнать технику и опахать площадь пожара. Локализация возгорания произошла днем 16 июля.
"Восемнадцатого июля, в 21:00 (19:00 мск) ликвидирован лесной пожар с торфяной подстилкой, возникший в Краснокамском участковом лесничестве. Огнем пройдено 190 гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 142 сотрудника и 27 единиц техники.
Пожары на этом болоте происходили также в 2014 и 2016 году: в жаркую засушливую погоду во время массового сбора жителями черники.
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Природные пожары в РоссииПермский крайКраснокамскПроисшествия
 
 
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