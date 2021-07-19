https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801790.html

Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар

Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар - РИА Новости, 19.07.2021

Под Краснокамском потушили масштабный торфяной пожар

Торфяной пожар под пермским Краснокамском ликвидирован, общая площадь, пройденная огнем, составила 190 гектаров, сообщает пресс-служба краевого минприроды. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:05

2021-07-19T10:05

2021-07-19T10:05

природные пожары в россии

пермский край

краснокамск

происшествия

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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Торфяной пожар под пермским Краснокамском ликвидирован, общая площадь, пройденная огнем, составила 190 гектаров, сообщает пресс-служба краевого минприроды.Информация о возгорании мха на болоте урочища Суходол (станция Шабуничи) под пермским Краснокамском появилась 10 июля. По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение человека с огнем. Тление стремительно распространялось из-за сильного ветра. Тушение осложнялось тем, что на болото невозможно было загнать технику и опахать площадь пожара. Локализация возгорания произошла днем 16 июля.Пожары на этом болоте происходили также в 2014 и 2016 году: в жаркую засушливую погоду во время массового сбора жителями черники.

https://ria.ru/20210719/pozhary-1741792639.html

пермский край

краснокамск

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природные пожары в россии, пермский край, краснокамск, происшествия