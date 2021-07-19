https://ria.ru/20210719/postavki-1741884876.html

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G возросли в КНР вдвое

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G возросли в КНР вдвое - РИА Новости, 19.07.2021

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G возросли в КНР вдвое

За первые шесть месяцев этого года поставки сотовых телефонов с поддержкой технологии мобильной связи пятого поколения 5G выросли в КНР на 100,9% в годовом... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:50

2021-07-19T15:50

2021-07-19T15:50

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китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". За первые шесть месяцев этого года поставки сотовых телефонов с поддержкой технологии мобильной связи пятого поколения 5G выросли в КНР на 100,9% в годовом выражении - до 128 миллионов, свидетельствуют данные Академии информационных и коммуникационных технологий Китая.За этот период объем поставок мобильных телефонов с поддержкой 5G составил 73,4% от общего объема поставок телефонов в Китае, сообщили в ведомстве.В первом полугодии текущего года в Китае был зафиксирован стремительный рост поставок мобильных телефонов. Поставки увеличились на 13,7% в годовом исчислении - до 174 миллионов.Только в июне на китайский рынок было поставлено более 25,66 миллиона мобильных телефонов, данный показатель уменьшился на 10,4% в годовом выражении и вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем.Согласно данным Академии информационных и коммуникационных технологий Китая, большинство мобильных телефонов, поставленных в июне, принадлежало отечественным брендам. Было поставлено более 24,59 миллиона телефонов от китайских производителей, что составило 95,8% от общего объема поставок.

https://ria.ru/20210714/internet-1741266865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика