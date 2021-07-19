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Нобелевский лауреат рассказал о шокирующих действиях США
Нобелевский лауреат рассказал о шокирующих действиях США - РИА Новости, 19.07.2021
Нобелевский лауреат рассказал о шокирующих действиях США
Бывший глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для Project Syndicate резко раскритиковал внешнюю политику США. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:29
2021-07-19T22:21
нобелевская премия
магатэ
нобелевская премия мира
мохаммед эль-барадеи
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для Project Syndicate резко раскритиковал внешнюю политику США."Что меня шокировало больше всего, так это то, что Америка, которая так гордится своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводила гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику", — говорится в материале.Эль-Барадеи вспомнил о "жутких войнах в Ираке и Вьетнаме", а также указал на поддержку ряда "безжалостных диктаторов", которую оказывал Вашингтон."Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливал неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира", — добавил эль-Барадеи, отметив, что многие из тех, кто мечтали стать гражданами США, признавались в неприятии внешней политики Вашингтона.Автор статьи подчеркнул, что ситуацию может исправить "необходимый сдвиг" в позиции США — в частности, в сторону более беспристрастного подхода к отношениям с другими государствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210715/amerika-1741275624.html
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нобелевская премия, магатэ, нобелевская премия мира, мохаммед эль-барадеи, вашингтон (город), сша, в мире
21:29 19.07.2021 (обновлено: 22:21 19.07.2021)
 
Нобелевский лауреат рассказал о шокирующих действиях США

Лауреат Нобелевской премии мира эль-Барадеи назвал внешнюю политику США агрессивной

© AP Photo / Mark LennihanРазбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для Project Syndicate резко раскритиковал внешнюю политику США.
"Что меня шокировало больше всего, так это то, что Америка, которая так гордится своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводила гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику", — говорится в материале.
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Эль-Барадеи вспомнил о "жутких войнах в Ираке и Вьетнаме", а также указал на поддержку ряда "безжалостных диктаторов", которую оказывал Вашингтон.
"Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливал неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира", — добавил эль-Барадеи, отметив, что многие из тех, кто мечтали стать гражданами США, признавались в неприятии внешней политики Вашингтона.
Автор статьи подчеркнул, что ситуацию может исправить "необходимый сдвиг" в позиции США — в частности, в сторону более беспристрастного подхода к отношениям с другими государствами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Нобелевская премияМАГАТЭНобелевская премия мираМохаммед Эль-БарадеиВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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