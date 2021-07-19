https://ria.ru/20210719/pogoda-1741786317.html

В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе

В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе - РИА Новости, 19.07.2021

В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе

Природные катастрофы, подобные произошедшим в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, повышенный риск таких... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:39

2021-07-19T03:39

2021-07-19T05:10

наводнение в германии

россия

погода

западная европа

роман вильфанд

гидрометцентр

европа

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Природные катастрофы, подобные произошедшим в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, повышенный риск таких явлений связан с изменением климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На уходящей неделе на западе и юго-западе ФРГ прошли ливни, из-за которых притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек вышли из берегов. Более 155 человек погибли. Сильные наводнения и человеческие жертвы из-за них произошли также в Бельгии и Австрии.Ученый пояснил, что для всех метеорологических элементов характерны "волны"."Почему такая ситуация сложилась в Европе, у нас засуха, а там огромное количество осадков выпало? Раз мы в Европейской территории России, и у нас гребень высокого давления, то к западу от этого гребня, и к востоку ложбина низкого давления… А ложбина низкого давления, значит, преимущественно северо-западные воздушные потоки. Для низкого давления характерно восходящее движение, которое приводит к облакообразованию и способствует выпадению осадков", - пояснил ученый.Он отметил, что над Западной Сибирью также отмечалась холодная погода с аномалией -4, -6 градусов и дожди, но они были не такими интенсивными, как над Западной Европой."Если бы гребень высокого давления остановился над Западной Европой, то у нас была бы холодная и дождливая погода, а над Западной Сибирью жарко и сухо. В связи с потеплением климата все интенсивнее гребни и ложбины. Перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще… Если бы воздушные массы перемещались только вдоль круга широты, не было бы таких аномалий, о которых мы сейчас говорим", - сказал Вильфанд.Собеседник агентства напомнил, что региональные процессы приводят к тому, что на севере все чаще устанавливаются антициклоны. В условиях безоблачного неба и полярного дня создаются условия для возникновения природных пожаров, поэтому количество пожаров на севере увеличивается."Но в то же время увеличивается количество интенсивных осадков, потому что, если гребневое положение, есть сопряженная ложбина, где обязательно будут сильные осадки", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20210713/zhara-1741090919.html

россия

западная европа

европа

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Кадры спасательной операции в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн Спасательные операции продолжаются в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия. В Эрфтштадте, где зафиксированы серьёзные разрушения, местные жители завершают расчистку улиц и домов. Наиболее пострадавшая зона оцеплена. 2021-07-19T03:39 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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наводнение в германии, россия, погода, западная европа, роман вильфанд, гидрометцентр, европа