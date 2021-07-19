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В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе - РИА Новости, 19.07.2021
В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
Природные катастрофы, подобные произошедшим в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, повышенный риск таких... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:39
2021-07-19T05:10
наводнение в германии
россия
погода
западная европа
роман вильфанд
гидрометцентр
европа
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Природные катастрофы, подобные произошедшим в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, повышенный риск таких явлений связан с изменением климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На уходящей неделе на западе и юго-западе ФРГ прошли ливни, из-за которых притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек вышли из берегов. Более 155 человек погибли. Сильные наводнения и человеческие жертвы из-за них произошли также в Бельгии и Австрии.Ученый пояснил, что для всех метеорологических элементов характерны "волны"."Почему такая ситуация сложилась в Европе, у нас засуха, а там огромное количество осадков выпало? Раз мы в Европейской территории России, и у нас гребень высокого давления, то к западу от этого гребня, и к востоку ложбина низкого давления… А ложбина низкого давления, значит, преимущественно северо-западные воздушные потоки. Для низкого давления характерно восходящее движение, которое приводит к облакообразованию и способствует выпадению осадков", - пояснил ученый.Он отметил, что над Западной Сибирью также отмечалась холодная погода с аномалией -4, -6 градусов и дожди, но они были не такими интенсивными, как над Западной Европой."Если бы гребень высокого давления остановился над Западной Европой, то у нас была бы холодная и дождливая погода, а над Западной Сибирью жарко и сухо. В связи с потеплением климата все интенсивнее гребни и ложбины. Перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще… Если бы воздушные массы перемещались только вдоль круга широты, не было бы таких аномалий, о которых мы сейчас говорим", - сказал Вильфанд.Собеседник агентства напомнил, что региональные процессы приводят к тому, что на севере все чаще устанавливаются антициклоны. В условиях безоблачного неба и полярного дня создаются условия для возникновения природных пожаров, поэтому количество пожаров на севере увеличивается."Но в то же время увеличивается количество интенсивных осадков, потому что, если гребневое положение, есть сопряженная ложбина, где обязательно будут сильные осадки", - добавил Вильфанд.
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Кадры спасательной операции в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн
Спасательные операции продолжаются в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия. В Эрфтштадте, где зафиксированы серьёзные разрушения, местные жители завершают расчистку улиц и домов. Наиболее пострадавшая зона оцеплена.
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наводнение в германии, россия, погода, западная европа, роман вильфанд, гидрометцентр, европа
03:39 19.07.2021 (обновлено: 05:10 19.07.2021)
 
В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил риски погодных катастроф, как в Европе

© REUTERS / Wolfgang RattayПоследствия наводнения в Шульде, Германия
Последствия наводнения в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Природные катастрофы, подобные произошедшим в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, повышенный риск таких явлений связан с изменением климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На уходящей неделе на западе и юго-западе ФРГ прошли ливни, из-за которых притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек вышли из берегов. Более 155 человек погибли. Сильные наводнения и человеческие жертвы из-за них произошли также в Бельгии и Австрии.

"Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому, когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое (наводнение из-за сильных ливней, как в Германии - ред.), в принципе, да. Увеличение таких меридиональных процессов приводит к экстремальным событиям, но экстремальные события, как они связаны и с сильнейшими осадками, так и с жаркой засушливой погодой", - сказал Вильфанд.

Ученый пояснил, что для всех метеорологических элементов характерны "волны".
"Почему такая ситуация сложилась в Европе, у нас засуха, а там огромное количество осадков выпало? Раз мы в Европейской территории России, и у нас гребень высокого давления, то к западу от этого гребня, и к востоку ложбина низкого давления… А ложбина низкого давления, значит, преимущественно северо-западные воздушные потоки. Для низкого давления характерно восходящее движение, которое приводит к облакообразованию и способствует выпадению осадков", - пояснил ученый.
Он отметил, что над Западной Сибирью также отмечалась холодная погода с аномалией -4, -6 градусов и дожди, но они были не такими интенсивными, как над Западной Европой.
"Если бы гребень высокого давления остановился над Западной Европой, то у нас была бы холодная и дождливая погода, а над Западной Сибирью жарко и сухо. В связи с потеплением климата все интенсивнее гребни и ложбины. Перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще… Если бы воздушные массы перемещались только вдоль круга широты, не было бы таких аномалий, о которых мы сейчас говорим", - сказал Вильфанд.
Собеседник агентства напомнил, что региональные процессы приводят к тому, что на севере все чаще устанавливаются антициклоны. В условиях безоблачного неба и полярного дня создаются условия для возникновения природных пожаров, поэтому количество пожаров на севере увеличивается.
"Но в то же время увеличивается количество интенсивных осадков, потому что, если гребневое положение, есть сопряженная ложбина, где обязательно будут сильные осадки", - добавил Вильфанд.
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Наводнение в ГерманииРоссияПогодаЗападная ЕвропаРоман ВильфандГидрометцентрЕвропа
 
 
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