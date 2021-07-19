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Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября
Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября - РИА Новости, 19.07.2021
Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября
Почти 150 детских игровых площадок установят по губернаторской программе 2021 года до 15 сентября, сообщил на заседании правительства региона в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:53
2021-07-19T12:53
2021-07-19T12:53
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почти 150 детских игровых площадок установят по губернаторской программе 2021 года до 15 сентября, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Всего на 2021 год запланировано к установке 229 площадок."83 площадки уже открыто, важно, что каждое открытие – это праздник для детей. Работы по остальным планируется завершить до 15 сентября", - сказал Хайкин.Он добавил, что каждая площадка имеет среднюю площадь 450 квадратных метров, а также оснащена камерами, подключенными к системе "Безопасный регион"."Также с 16 августа мы стартуем с голосованием по площадкам на 2022 год", - добавил министр. -
https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)