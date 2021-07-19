https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741838090.html

Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября

Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября - РИА Новости, 19.07.2021

Почти 150 детских площадок установят в Подмосковье к 15 сентября

Почти 150 детских игровых площадок установят по губернаторской программе 2021 года до 15 сентября, сообщил на заседании правительства региона в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:53

2021-07-19T12:53

2021-07-19T12:53

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581235860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3a9c9e65da184355dc9689b8c962ef.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почти 150 детских игровых площадок установят по губернаторской программе 2021 года до 15 сентября, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Всего на 2021 год запланировано к установке 229 площадок."83 площадки уже открыто, важно, что каждое открытие – это праздник для детей. Работы по остальным планируется завершить до 15 сентября", - сказал Хайкин.Он добавил, что каждая площадка имеет среднюю площадь 450 квадратных метров, а также оснащена камерами, подключенными к системе "Безопасный регион"."Также с 16 августа мы стартуем с голосованием по площадкам на 2022 год", - добавил министр. -

https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)