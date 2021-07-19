https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741836174.html

Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю

Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 19.07.2021

Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю

Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:45

2021-07-19T12:45

2021-07-19T12:45

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы приводим в порядок 22 водоема – это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре", - сказал Воробьев.Он добавил, что расчистка водоемов начата в Люберцах, Шаховской, Наро-Фоминске, Серебряных прудах, Щелково, Солнечногорске, Павловском Посаде, Домодедово и других округахМинистр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что на территории Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка 4000 тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьерах, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек.

https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)