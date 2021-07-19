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Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю
Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 19.07.2021
Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю
Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы приводим в порядок 22 водоема – это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре", - сказал Воробьев.Он добавил, что расчистка водоемов начата в Люберцах, Шаховской, Наро-Фоминске, Серебряных прудах, Щелково, Солнечногорске, Павловском Посаде, Домодедово и других округахМинистр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что на территории Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка 4000 тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьерах, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости
. Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.
"Мы приводим в порядок 22 водоема – это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре", - сказал Воробьев.
Он добавил, что расчистка водоемов начата в Люберцах, Шаховской, Наро-Фоминске, Серебряных прудах, Щелково, Солнечногорске, Павловском Посаде, Домодедово и других округах
Министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что на территории Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка 4000 тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьерах, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек.
"С 2012 года, когда стартовала программа, мы очистили более 10 участков рек общей протяженностью более 60 километров", - пояснил Разин.