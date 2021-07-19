Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741836174.html
Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю
Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 19.07.2021
Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю
Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы приводим в порядок 22 водоема – это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре", - сказал Воробьев.Он добавил, что расчистка водоемов начата в Люберцах, Шаховской, Наро-Фоминске, Серебряных прудах, Щелково, Солнечногорске, Павловском Посаде, Домодедово и других округахМинистр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что на территории Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка 4000 тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьерах, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек.
https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e96ffa94cf46ae9f6c8de11e1a9edbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
12:45 19.07.2021
 

Более 20 водоемов расчистят в Подмосковье к октябрю

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 20 водоемов расчистят на территории Московской области к октябрю, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы приводим в порядок 22 водоема – это приоритетная программа, которая очень востребована. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре", - сказал Воробьев.
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
12:40Новости Подмосковья
Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза
Он добавил, что расчистка водоемов начата в Люберцах, Шаховской, Наро-Фоминске, Серебряных прудах, Щелково, Солнечногорске, Павловском Посаде, Домодедово и других округах
Министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что на территории Московской области расположено 12 крупных водохранилищ, порядка 4000 тысяч малых рек, более 1600 озер и 120 обводненных карьерах, где ежегодно отдыхают более 15 миллионов человек.
"С 2012 года, когда стартовала программа, мы очистили более 10 участков рек общей протяженностью более 60 километров", - пояснил Разин.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния