https://ria.ru/20210719/podderzhka-1741915063.html

Голикова оценила меры по поддержке семей в России

Голикова оценила меры по поддержке семей в России - РИА Новости, 19.07.2021

Голикова оценила меры по поддержке семей в России

Меры по поддержке семей в РФ работают и дают результаты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам в режиме... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:52

2021-07-19T17:52

2021-07-19T17:52

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Меры по поддержке семей в РФ работают и дают результаты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.Ранее Голикова рассказала, что в 2021 году темп снижения рождаемости замедлился, став наименьшим за последние 5 лет. По оперативным данным, добавила она, в течение 2021 года уже дважды - в марте и в июне - "наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года"."Также на протяжении нескольких лет мы отмечаем рост абсолютного числа рождений третьих и последующих детей. Это означает, что принятые меры по поддержке семей работают и дают свой результат", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210610/podderzhka-1736384499.html

россия

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2021

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россия, татьяна голикова, общество