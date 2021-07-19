https://ria.ru/20210719/podderzhka-1741915063.html
Голикова оценила меры по поддержке семей в России
Голикова оценила меры по поддержке семей в России - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова оценила меры по поддержке семей в России
Меры по поддержке семей в РФ работают и дают результаты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам в режиме... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:52
2021-07-19T17:52
2021-07-19T17:52
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Меры по поддержке семей в РФ работают и дают результаты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.Ранее Голикова рассказала, что в 2021 году темп снижения рождаемости замедлился, став наименьшим за последние 5 лет. По оперативным данным, добавила она, в течение 2021 года уже дважды - в марте и в июне - "наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года"."Также на протяжении нескольких лет мы отмечаем рост абсолютного числа рождений третьих и последующих детей. Это означает, что принятые меры по поддержке семей работают и дают свой результат", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210610/podderzhka-1736384499.html
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россия, татьяна голикова, общество
Голикова оценила меры по поддержке семей в России
Вице-премьер Голикова: меры по поддержке семей в России работают и дают результаты