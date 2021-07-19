https://ria.ru/20210719/plastik-1741924854.html
Абрамченко предложила запретить цветной пластик
Абрамченко предложила запретить цветной пластик - РИА Новости, 19.07.2021
Абрамченко предложила запретить цветной пластик
Цветной пластик и одноразовую посуду необходимо запретить для сокращения объемов образования отходов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая с... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:44
2021-07-19T18:44
2021-07-19T18:44
россия
виктория абрамченко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Цветной пластик и одноразовую посуду необходимо запретить для сокращения объемов образования отходов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта "Экология" на заседании у президента России Владимира Путина."Ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается. Например, цветной пластик или одноразовую пластиковую посуду", - сказала Абрамченко.Ранее Абрамченко говорила о введении запрета на пластиковые трубочки и ушные палочки, которые практически невозможно извлечь из отходов. Российский экологический оператор (РЭО) подготовил список из 28 товаров, которые необходимо запретить. Однако документ носит рекомендательный характер.
https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html
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россия, виктория абрамченко, владимир путин, общество
Абрамченко предложила запретить цветной пластик
Вице-премьер Абрамченко предложила запретить цветной пластик и одноразовую посуду