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Почти 60% россиян знают хотя бы об одном нацпроекте, показал опрос
Почти 60% россиян знают хотя бы об одном нацпроекте, показал опрос - РИА Новости, 19.07.2021
Почти 60% россиян знают хотя бы об одном нацпроекте, показал опрос
Порядка 59% россиян уверенно заявляют, что знают хотя бы об одном национальном проекте, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:36
2021-07-19T16:36
россия
ано "национальные приоритеты"
нацпроекты
кирилл родин
вциом
москва
казань
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Порядка 59% россиян уверенно заявляют, что знают хотя бы об одном национальном проекте, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ."Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что практически не осталось жителей России, которые не слышали бы хотя бы об одном национальном проекте. Стоит отметить, что доля тех, кто уверенно заявляет о своем знании хотя бы об одном нацпроекте, достигла 59%", – прокомментировал исследование директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, слова которого приводит центр.Согласно данным опроса ВЦИОМ, в топ-5 мероприятий нацпроектов с растущим трендом информированности россиян за последний год вошли создание онлайн-суперсервисов - рост популярности на 31 процентный пункт за год (74% опрошенных ответили, что знают о нем или что-то слышали), развитие экотуризма – рост на 16 процентных пунктов за год (всего 79% опрошенных ответили, что знают о нем или что-то слышали), использование сервиса "Мое здоровье" на портале госуслуг – на 12 процентных пунктов за год (всего 85%), строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань – на 12 процентных пунктов за год (всего 61%) и организация центров амбулаторной онкологической помощи и строительство онкодиспансеров – на 10 процентных пунктов за год (всего 66%).Наименьшую известность имеет введение метода "бережливое производство" на предприятиях, что является частью нацпроекта "Производительность труда": 64% опрошенных заявили, что впервые слышат об этом.Всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу АНО "Национальные приоритеты", проводился с 25 по 30 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян (2000 для НП "Образование" и "Демография") в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210713/reyting-1741116737.html
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россия, ано "национальные приоритеты", нацпроекты, кирилл родин, вциом, москва, казань, общество
16:36 19.07.2021
 
Почти 60% россиян знают хотя бы об одном нацпроекте, показал опрос

ВЦИОМ: почти 60% россиян уверенно заявили, что знают хотя бы об одном нацпроекте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве
Девушки гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Порядка 59% россиян уверенно заявляют, что знают хотя бы об одном национальном проекте, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
"Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что практически не осталось жителей России, которые не слышали бы хотя бы об одном национальном проекте. Стоит отметить, что доля тех, кто уверенно заявляет о своем знании хотя бы об одном нацпроекте, достигла 59%", – прокомментировал исследование директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, слова которого приводит центр.
Аквапарк Золотая бухта
13 июля, 16:41Туризм
В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму
Согласно данным опроса ВЦИОМ, в топ-5 мероприятий нацпроектов с растущим трендом информированности россиян за последний год вошли создание онлайн-суперсервисов - рост популярности на 31 процентный пункт за год (74% опрошенных ответили, что знают о нем или что-то слышали), развитие экотуризма – рост на 16 процентных пунктов за год (всего 79% опрошенных ответили, что знают о нем или что-то слышали), использование сервиса "Мое здоровье" на портале госуслуг – на 12 процентных пунктов за год (всего 85%), строительство высокоскоростной магистрали МоскваКазань – на 12 процентных пунктов за год (всего 61%) и организация центров амбулаторной онкологической помощи и строительство онкодиспансеров – на 10 процентных пунктов за год (всего 66%).
Наименьшую известность имеет введение метода "бережливое производство" на предприятиях, что является частью нацпроекта "Производительность труда": 64% опрошенных заявили, что впервые слышат об этом.
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии Зеленая суббота: день экологии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 15:34
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу АНО "Национальные приоритеты", проводился с 25 по 30 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян (2000 для НП "Образование" и "Демография") в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
 
РоссияАНО "Национальные приоритеты"НацпроектыКирилл РодинВЦИОММоскваКазаньОбщество
 
 
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