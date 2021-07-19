https://ria.ru/20210719/nato-1741898918.html
НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве
НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве - РИА Новости, 19.07.2021
НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве
НАТО готова к конструктивному диалогу с Китаем, включая, противостояние киберугрозам, говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:50
2021-07-19T16:50
2021-07-19T16:52
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. НАТО готова к конструктивному диалогу с Китаем, включая, противостояние киберугрозам, говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса."Мы подтверждаем нашу готовность поддерживать конструктивный диалог с Китаем, основанный на наших интересах в сферах, касающихся Североатлантического альянса, включая киберугрозы и общие вызовы", - указывается в документе.В НАТО также призвали Пекин "к ответственным действиям в киберпространстве"."Мы призываем все государства, включая Китай, соблюдать свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, включая киберпространство", - говорится в документе."Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность, которая нацелена дестабилизировать и нанести ущерб евроатлантической безопасности… НАТО является платформой для политических консультаций, рассмотрения возможных коллективных ответных мер… Подтверждая свой оборонительный характер, альянс полон решимости оперативно использовать весь спектр возможностей для активного сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз", - указывается в документе.Ранее Евросоюз осудил вредоносную деятельность в киберпространстве и призвал Китай "предотвращать такие действия". ЕС сообщал об атаках против сервиса Microsoft Exchange, что поставило под угрозу тысячи компьютеров, в том числе в европейских странах и институтах ЕС.
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microsoft corporation, нато, евросоюз, пекин, китай, технологии, в мире
16:50 19.07.2021 (обновлено: 16:52 19.07.2021)
НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве
НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберсфере и соблюдать международные обязательства
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. НАТО
готова к конструктивному диалогу с Китаем
, включая, противостояние киберугрозам, говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса.
"Мы подтверждаем нашу готовность поддерживать конструктивный диалог с Китаем, основанный на наших интересах в сферах, касающихся Североатлантического альянса, включая киберугрозы и общие вызовы", - указывается в документе.
В НАТО также призвали Пекин
"к ответственным действиям в киберпространстве".
"Мы призываем все государства, включая Китай, соблюдать свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, включая киберпространство", - говорится в документе.
"Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность, которая нацелена дестабилизировать и нанести ущерб евроатлантической безопасности… НАТО является платформой для политических консультаций, рассмотрения возможных коллективных ответных мер… Подтверждая свой оборонительный характер, альянс полон решимости оперативно использовать весь спектр возможностей для активного сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз", - указывается в документе.
Ранее Евросоюз
осудил вредоносную деятельность в киберпространстве и призвал Китай "предотвращать такие действия". ЕС сообщал об атаках против сервиса Microsoft
Exchange, что поставило под угрозу тысячи компьютеров, в том числе в европейских странах и институтах ЕС.