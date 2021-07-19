https://ria.ru/20210719/nato-1741898918.html

НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве

НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве - РИА Новости, 19.07.2021

НАТО призвала Китай к ответственным действиям в киберпространстве

НАТО готова к конструктивному диалогу с Китаем, включая, противостояние киберугрозам, говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:50

2021-07-19T16:50

2021-07-19T16:52

microsoft corporation

нато

евросоюз

пекин

китай

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/82/1524438234_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_86a347cd3f3e2645b23728e72c091c1d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. НАТО готова к конструктивному диалогу с Китаем, включая, противостояние киберугрозам, говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса."Мы подтверждаем нашу готовность поддерживать конструктивный диалог с Китаем, основанный на наших интересах в сферах, касающихся Североатлантического альянса, включая киберугрозы и общие вызовы", - указывается в документе.В НАТО также призвали Пекин "к ответственным действиям в киберпространстве"."Мы призываем все государства, включая Китай, соблюдать свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, включая киберпространство", - говорится в документе."Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность, которая нацелена дестабилизировать и нанести ущерб евроатлантической безопасности… НАТО является платформой для политических консультаций, рассмотрения возможных коллективных ответных мер… Подтверждая свой оборонительный характер, альянс полон решимости оперативно использовать весь спектр возможностей для активного сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз", - указывается в документе.Ранее Евросоюз осудил вредоносную деятельность в киберпространстве и призвал Китай "предотвращать такие действия". ЕС сообщал об атаках против сервиса Microsoft Exchange, что поставило под угрозу тысячи компьютеров, в том числе в европейских странах и институтах ЕС.

https://ria.ru/20210219/nato-1598246216.html

https://ria.ru/20191205/1561988869.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, нато, евросоюз, пекин, китай, технологии, в мире