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Эксперт предположил, какую брошь наденет Набиуллина на пресс-конференцию
Эксперт предположил, какую брошь наденет Набиуллина на пресс-конференцию - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт предположил, какую брошь наденет Набиуллина на пресс-конференцию
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию в пятницу может надеть брошку в виде питона - именно это животное сейчас напоминает политика... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:56
2021-07-19T10:00
антон табах
россия
эксперт ра
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию в пятницу может надеть брошку в виде питона - именно это животное сейчас напоминает политика регулятора, который "душит" инфляцию постепенным повышением ключевой ставки, сказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах."Банк России любит предсказуемость, поэтому мы ожидаем движения на 0,5 процентного пункта в июле, 0,5 процентного пункта в сентябре и 0,25 процентного пункта в октябре или декабре с некоторым ужесточением риторики", - говорит Табах. Таким образом, по его ожиданиям, ключевая ставка по итогам июльского заседания может вырасти до 6% годовых.Эксперт отметил, что основной мотивацией для умеренности станет намечающейся перелом темпов роста цен. Так, инфляция на 12 июля замедлилась до 6,56% в годовом выражении с 6,6% неделей ранее, а новый урожай должен "сбить" рост цен на продовольствие. Таким образом, пик инфляции уже пройден, считает аналитик."В этом случае регулятору лучше действовать шагами, а не щелкать кнутом и усиливать риторику. Если переходить на язык символов, то политика Банка России напоминает питона, который мощно и постепенно душит инфляцию, и я бы не удивился, увидев брошку такой формы", - заключил Табах.Пандемия коронавируса в прошлом году заставила Банк России не только перейти к проактивному стимулированию экономики, но и внедрять новации в свою коммуникационную политику. Так, глава ЦБ каждый раз после решения по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку.Например, в период высокой нестабильности в марте прошлого года она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на один процентный пункт, - брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре 2020 года послание было максимально буквальным - пиджак главы ЦБ украшала кнопка "play/pause".Когда регулятор перешел к повышению ключевой ставки в марте текущего года, Набиуллина выбрала брошь в виде ястреба, который обычно символизирует жесткую политику. А в июне на пиджаке главы ЦБ расположился гепард. Самое быстрое животное в мире могло представлять как разогнавшуюся в России инфляцию, так и готовящегося к новому "прыжку" ЦБ.
https://ria.ru/20210630/nabiullina-1739189790.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/inflyatsiya-1740552660.html
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антон табах, россия, эксперт ра, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
09:56 19.07.2021 (обновлено: 10:00 19.07.2021)
 
Эксперт предположил, какую брошь наденет Набиуллина на пресс-конференцию

Аналитик спрогнозировал, какую брошь наденет глава Банка России Эльвира Набиуллина на ставку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию в пятницу может надеть брошку в виде питона - именно это животное сейчас напоминает политика регулятора, который "душит" инфляцию постепенным повышением ключевой ставки, сказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Банк России любит предсказуемость, поэтому мы ожидаем движения на 0,5 процентного пункта в июле, 0,5 процентного пункта в сентябре и 0,25 процентного пункта в октябре или декабре с некоторым ужесточением риторики", - говорит Табах. Таким образом, по его ожиданиям, ключевая ставка по итогам июльского заседания может вырасти до 6% годовых.
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Эксперт отметил, что основной мотивацией для умеренности станет намечающейся перелом темпов роста цен. Так, инфляция на 12 июля замедлилась до 6,56% в годовом выражении с 6,6% неделей ранее, а новый урожай должен "сбить" рост цен на продовольствие. Таким образом, пик инфляции уже пройден, считает аналитик.
"В этом случае регулятору лучше действовать шагами, а не щелкать кнутом и усиливать риторику. Если переходить на язык символов, то политика Банка России напоминает питона, который мощно и постепенно душит инфляцию, и я бы не удивился, увидев брошку такой формы", - заключил Табах.
Пандемия коронавируса в прошлом году заставила Банк России не только перейти к проактивному стимулированию экономики, но и внедрять новации в свою коммуникационную политику. Так, глава ЦБ каждый раз после решения по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку.
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Например, в период высокой нестабильности в марте прошлого года она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на один процентный пункт, - брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре 2020 года послание было максимально буквальным - пиджак главы ЦБ украшала кнопка "play/pause".
Когда регулятор перешел к повышению ключевой ставки в марте текущего года, Набиуллина выбрала брошь в виде ястреба, который обычно символизирует жесткую политику. А в июне на пиджаке главы ЦБ расположился гепард. Самое быстрое животное в мире могло представлять как разогнавшуюся в России инфляцию, так и готовящегося к новому "прыжку" ЦБ.
 
Антон ТабахРоссияЭксперт РАЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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