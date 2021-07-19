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В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной - РИА Новости, 19.07.2021
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной
Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное состояние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока."Бригадой "Мосводостока" проведено обследование Москвы-реки вблизи Крымской набережной, в ходе которого обнаружено пять мертвых уток. В настоящее время силами ГУП "Мосводосток" выполнено изъятие тушек из акватории реки. Они переданы в спецорганизацию с целью утилизации", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние.
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мосводосток, москва, происшествия
17:51 19.07.2021
 
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной

Мосводосток обнаружил пять мертвых уток в Москве-реке вблизи Крымской набережной

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке искусств "Музеон" в Москве
Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное состояние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
"Бригадой "Мосводостока" проведено обследование Москвы-реки вблизи Крымской набережной, в ходе которого обнаружено пять мертвых уток. В настоящее время силами ГУП "Мосводосток" выполнено изъятие тушек из акватории реки. Они переданы в спецорганизацию с целью утилизации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние.
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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