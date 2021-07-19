https://ria.ru/20210719/moskva-1741914288.html

В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной

В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной - РИА Новости, 19.07.2021

В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной

Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:51

2021-07-19T17:51

2021-07-19T17:51

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мосводосток

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное состояние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока."Бригадой "Мосводостока" проведено обследование Москвы-реки вблизи Крымской набережной, в ходе которого обнаружено пять мертвых уток. В настоящее время силами ГУП "Мосводосток" выполнено изъятие тушек из акватории реки. Они переданы в спецорганизацию с целью утилизации", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние.

https://ria.ru/20210719/moskva-1741816390.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва, происшествия