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В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной - РИА Новости, 19.07.2021
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной
Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
2021-07-19T17:51
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять мертвых уток обнаружены в Москве-реке вблизи Крымской набережной, они изъяты, акватория данного участка приведена в удовлетворительное санитарное состояние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока."Бригадой "Мосводостока" проведено обследование Москвы-реки вблизи Крымской набережной, в ходе которого обнаружено пять мертвых уток. В настоящее время силами ГУП "Мосводосток" выполнено изъятие тушек из акватории реки. Они переданы в спецорганизацию с целью утилизации", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что акватория данного участка Москвы-реки приведена в удовлетворительное санитарное состояние.
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мосводосток, москва, происшествия
В Москве обнаружили несколько мертвых уток у набережной
Мосводосток обнаружил пять мертвых уток в Москве-реке вблизи Крымской набережной