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https://ria.ru/20210719/moskalkova-1741861307.html
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2021
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:18
2021-07-19T14:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.О госпитализации Москальковой источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости 5 июля."Татьяну Николаевну выписали, она продолжит реабилитацию дома", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
14:18 19.07.2021 (обновлено: 14:28 19.07.2021)
 
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник

Источник: омбудсмена Москалькову выписали из больницы после перенесенного COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.
О госпитализации Москальковой источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости 5 июля.
"Татьяну Николаевну выписали, она продолжит реабилитацию дома", - сказал собеседник агентства.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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