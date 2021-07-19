https://ria.ru/20210719/moskalkova-1741861307.html

Москалькову выписали из больницы, сообщил источник

Москалькову выписали из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2021

Москалькову выписали из больницы, сообщил источник

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:18

2021-07-19T14:18

2021-07-19T14:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.О госпитализации Москальковой источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости 5 июля."Татьяну Николаевну выписали, она продолжит реабилитацию дома", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество