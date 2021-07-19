https://ria.ru/20210719/moskalkova-1741861307.html
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2021
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:18
2021-07-19T14:18
2021-07-19T14:28
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, она продолжит реабилитацию дома, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.О госпитализации Москальковой источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости 5 июля."Татьяну Николаевну выписали, она продолжит реабилитацию дома", - сказал собеседник агентства.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
14:18 19.07.2021 (обновлено: 14:28 19.07.2021)
Москалькову выписали из больницы, сообщил источник
Источник: омбудсмена Москалькову выписали из больницы после перенесенного COVID-19