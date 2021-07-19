https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741867888.html
Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19
Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19
Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале "Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:40
2021-07-19T14:40
2021-07-19T14:41
коронавирус covid-19
лаборатория касперского
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале "Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне выявили на 14% больше фишинговых интернет-ресурсов на эту тему, чем в мае."В первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии, с марта 2020 по июль 2021 года, эксперты компании выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Специалисты также предотвратили более 1 миллиона случаев перехода пользователей на эти сайты. Одна из самых распространенных схем мошенничества – фейковые предложения о различных выплатах и проведении тестов на COVID-19 со скидкой."В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников - получить данные пользователей. Для этого часто используется фишинг: пользователь переходит по ссылке из объявления или письма и попадает на страницу, где его просят ввести персональную информацию и данные банковской карты", - рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко."Заполучив такие сведения, злоумышленники могут с их помощью, например, украсть деньги со счетов. Поэтому если вы видите сообщение на тему COVID-19, мы рекомендуем всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах", - добавил он.
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коронавирус covid-19, лаборатория касперского, технологии
14:40 19.07.2021 (обновлено: 14:41 19.07.2021)
Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19
Kaspersky: злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале
"Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне выявили на 14% больше фишинговых интернет-ресурсов на эту тему, чем в мае.
"В первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии, с марта 2020 по июль 2021 года, эксперты компании выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Специалисты также предотвратили более 1 миллиона случаев перехода пользователей на эти сайты. Одна из самых распространенных схем мошенничества – фейковые предложения о различных выплатах и проведении тестов на COVID-19 со скидкой.
"В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников - получить данные пользователей. Для этого часто используется фишинг: пользователь переходит по ссылке из объявления или письма и попадает на страницу, где его просят ввести персональную информацию и данные банковской карты", - рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко.
"Заполучив такие сведения, злоумышленники могут с их помощью, например, украсть деньги со счетов. Поэтому если вы видите сообщение на тему COVID-19, мы рекомендуем всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах", - добавил он.