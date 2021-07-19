https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741867888.html

Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19

Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Kaspersky отметил рост активности интернет-мошенников на тему COVID-19

Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале "Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:40

2021-07-19T14:40

2021-07-19T14:41

коронавирус covid-19

лаборатория касперского

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале "Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне выявили на 14% больше фишинговых интернет-ресурсов на эту тему, чем в мае."В первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии, с марта 2020 по июль 2021 года, эксперты компании выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Специалисты также предотвратили более 1 миллиона случаев перехода пользователей на эти сайты. Одна из самых распространенных схем мошенничества – фейковые предложения о различных выплатах и проведении тестов на COVID-19 со скидкой."В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников - получить данные пользователей. Для этого часто используется фишинг: пользователь переходит по ссылке из объявления или письма и попадает на страницу, где его просят ввести персональную информацию и данные банковской карты", - рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко."Заполучив такие сведения, злоумышленники могут с их помощью, например, украсть деньги со счетов. Поэтому если вы видите сообщение на тему COVID-19, мы рекомендуем всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/dengi-1741586383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, лаборатория касперского, технологии