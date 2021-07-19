https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741797256.html

Жителей Хабаровского края предупредили о новом виде мошенничества

Жителей Хабаровского края предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 19.07.2021

Жителей Хабаровского края предупредили о новом виде мошенничества

Транспортная полиция по Дальневосточному федеральному округу предупредила жителей Хабаровского края - пользователей карпулингового сервиса BlaBlaCar о новом... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:18

2021-07-19T09:18

2021-07-19T09:18

blablacar

хабаровский край

технологии

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Транспортная полиция по Дальневосточному федеральному округу предупредила жителей Хабаровского края - пользователей карпулингового сервиса BlaBlaCar о новом виде мошенничества с фальшивой формой для онлайн-оплаты, на уловки преступников попались уже пять человек.По информации ведомства, мошенники регистрируются на сервисе и под видом водителей сообщают о выезде автомобиля с указанием фальшивых госномеров, после чего скидывают пассажирам ссылки на предварительную оплату поездки. После того как пассажир заполнит анкету, его перенаправляет на платежную форму, которая расположена на мошенническом сайте. Если жертва введет данные банковской карты, с ее счета могут быть похищены все деньги.Транспортные полицейские обращают внимание, что сервис предупреждает людей о том, что оплата производится водителю только по факту предоставления услуги.Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России сервис начал работать в феврале 2014 года. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar.

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

blablacar, хабаровский край, технологии