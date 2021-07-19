Жителей Хабаровского края предупредили о новом виде мошенничества
Полиция предупредила жителей Хабаровского края о мошенничестве с сервисом BlaBlaCar
ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Транспортная полиция по Дальневосточному федеральному округу предупредила жителей Хабаровского края - пользователей карпулингового сервиса BlaBlaCar о новом виде мошенничества с фальшивой формой для онлайн-оплаты, на уловки преступников попались уже пять человек.
По информации ведомства, мошенники регистрируются на сервисе и под видом водителей сообщают о выезде автомобиля с указанием фальшивых госномеров, после чего скидывают пассажирам ссылки на предварительную оплату поездки. После того как пассажир заполнит анкету, его перенаправляет на платежную форму, которая расположена на мошенническом сайте. Если жертва введет данные банковской карты, с ее счета могут быть похищены все деньги.
"Только за последние четыре месяца транспортными полицейскими Хабаровского края зарегистрировано пять таких преступлений. Мошенники похищали с банковских карт от 4 до 20 тысяч рублей", - предупреждает ведомство.
Транспортные полицейские обращают внимание, что сервис предупреждает людей о том, что оплата производится водителю только по факту предоставления услуги.
Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России сервис начал работать в феврале 2014 года. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar.