https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741780378.html
Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег - РИА Новости, 19.07.2021
Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T04:25
2021-07-19T04:25
2021-07-19T04:25
россия
мошенничество
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
деньги
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.Согласно российскому законодательству, если какая-то сумма была украдена с банковского счета, достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти деньги, но при одном условии: клиент не должен совершать "самостоятельных действий", помогающих злоумышленникам, объяснил Артем Сычев.Если владелец счета лично перевел средства мошеннику или передал злоумышленнику информацию, позволяющую совершить эту операцию, получить украденные деньги обратно ему будет сложно. Передавая постороннему лицу какой-либо код, например, из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, подчеркнул эксперт."Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта", — уточнил Артем Сычев.В такой ситуации он рекомендует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.
https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html
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россия, мошенничество, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), деньги, общество
Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
Представитель ЦБ Сычев назвал условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik
первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев
.
Согласно российскому законодательству, если какая-то сумма была украдена с банковского счета, достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти деньги, но при одном условии: клиент не должен совершать "самостоятельных действий", помогающих злоумышленникам, объяснил Артем Сычев.
"Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определенные тонкости", — отметил он.
Если владелец счета лично перевел средства мошеннику или передал злоумышленнику информацию, позволяющую совершить эту операцию, получить украденные деньги обратно ему будет сложно. Передавая постороннему лицу какой-либо код, например, из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, подчеркнул эксперт.
"Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта", — уточнил Артем Сычев.
В такой ситуации он рекомендует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.