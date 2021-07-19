https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741780378.html

Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег

Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег - РИА Новости, 19.07.2021

Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег

Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T04:25

2021-07-19T04:25

2021-07-19T04:25

россия

мошенничество

артем сычев

центральный банк рф (цб рф)

деньги

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.Согласно российскому законодательству, если какая-то сумма была украдена с банковского счета, достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти деньги, но при одном условии: клиент не должен совершать "самостоятельных действий", помогающих злоумышленникам, объяснил Артем Сычев.Если владелец счета лично перевел средства мошеннику или передал злоумышленнику информацию, позволяющую совершить эту операцию, получить украденные деньги обратно ему будет сложно. Передавая постороннему лицу какой-либо код, например, из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, подчеркнул эксперт."Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта", — уточнил Артем Сычев.В такой ситуации он рекомендует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.

https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), деньги, общество