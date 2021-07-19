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Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ
Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ - РИА Новости, 19.07.2021
Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ
Молдавии предстоит много работы в направлении антикоррупционных, судебных и экономических реформ, в этом процессе страна надеется на помощь Евросоюза, заявила... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:53
2021-07-19T16:53
майя санду
европейский совет
евросоюз
молдавия
в мире
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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Молдавии предстоит много работы в направлении антикоррупционных, судебных и экономических реформ, в этом процессе страна надеется на помощь Евросоюза, заявила молдавский президент Майя Санду в ходе выступления на международной конференции в Батуми.Международная конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" проходит в Батуми в понедельник. В мероприятии принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдавии Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции). На конференцию также прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель."У нас в Молдавии предстоит много дел. В области борьбы с коррупцией, судебной реформы и других сфер у нас есть надежда на ЕС. Восточноевропейские инструменты очень важны для нас. Мы надеемся на ЕС, когда говорим об экономической интеграции, мы хотим иметь больший доступ к рынкам, чтобы помочь повысить конкурентоспособность, создать больше рабочих мест для граждан. Мы продолжим бороться с коррупцией и сможем вернуть утерянные, украденные активы. Коррупция выходит за рамки молдавских границ. Вот почему нам нужна помощь европейских институтов и помощь стран-членов ЕС", - заявила президент.Санду добавила, что если вернуть Молдавию на путь демократической консолидации и если страна будет продолжать оставаться стабильным партнером ЕС, то получится добиться большого успеха на пути к интеграции."Мы прекрасно понимаем, что основная повестка дня находится в нашей стране. Мы понимаем, что у нас есть домашнее задание, обещания даны, у нас есть обязательства перед нашим народом и Европейским союзом", - отметила глава государства.Она напомнила, что в начале Восточного партнерства, в то время, когда Молдавия считалась успешной страной и были большие надежды на то, что как страна, так и институты ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, подписанным Молдавией, будут развивать страну и устанавливать демократические системы для благо своих граждан, произошел кризис и коррупция и олигархическая система охватили страну."Изменения произошли за последний год в результате президентских выборов, а затем люди выбрали демократическое руководство и выразили нам очень твердую поддержку. Этому способствует Европейский союз. Поскольку у нас так много поддержки со стороны ЕС в этой повестке дня, новое правительство, новое большинство в парламенте обязано быстро выполнить свои обещания... В первую очередь мы должны восстановить доверие населения к нашим государственным институтам. Люди по-прежнему должны верить в то, что государство существует и работает на них, чтобы укрепить сильные институты", - заявила президент.
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html
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майя санду, европейский совет, евросоюз, молдавия, в мире
16:53 19.07.2021
 
Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ

Президент Молдавии Майя Санду надеется на поддержку ЕС в проведении реформ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Молдавии предстоит много работы в направлении антикоррупционных, судебных и экономических реформ, в этом процессе страна надеется на помощь Евросоюза, заявила молдавский президент Майя Санду в ходе выступления на международной конференции в Батуми.
Международная конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" проходит в Батуми в понедельник. В мероприятии принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдавии Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции). На конференцию также прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:51
Молдавия смотрит на запад. Почему сторонники Москвы — только вторые
"У нас в Молдавии предстоит много дел. В области борьбы с коррупцией, судебной реформы и других сфер у нас есть надежда на ЕС. Восточноевропейские инструменты очень важны для нас. Мы надеемся на ЕС, когда говорим об экономической интеграции, мы хотим иметь больший доступ к рынкам, чтобы помочь повысить конкурентоспособность, создать больше рабочих мест для граждан. Мы продолжим бороться с коррупцией и сможем вернуть утерянные, украденные активы. Коррупция выходит за рамки молдавских границ. Вот почему нам нужна помощь европейских институтов и помощь стран-членов ЕС", - заявила президент.
Санду добавила, что если вернуть Молдавию на путь демократической консолидации и если страна будет продолжать оставаться стабильным партнером ЕС, то получится добиться большого успеха на пути к интеграции.
"Мы прекрасно понимаем, что основная повестка дня находится в нашей стране. Мы понимаем, что у нас есть домашнее задание, обещания даны, у нас есть обязательства перед нашим народом и Европейским союзом", - отметила глава государства.
Она напомнила, что в начале Восточного партнерства, в то время, когда Молдавия считалась успешной страной и были большие надежды на то, что как страна, так и институты ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, подписанным Молдавией, будут развивать страну и устанавливать демократические системы для благо своих граждан, произошел кризис и коррупция и олигархическая система охватили страну.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 12:31
Партия "Действие и солидарность"
"Изменения произошли за последний год в результате президентских выборов, а затем люди выбрали демократическое руководство и выразили нам очень твердую поддержку. Этому способствует Европейский союз. Поскольку у нас так много поддержки со стороны ЕС в этой повестке дня, новое правительство, новое большинство в парламенте обязано быстро выполнить свои обещания... В первую очередь мы должны восстановить доверие населения к нашим государственным институтам. Люди по-прежнему должны верить в то, что государство существует и работает на них, чтобы укрепить сильные институты", - заявила президент.
 
Майя СандуЕвропейский советЕвросоюзМолдавияВ мире
 
 
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