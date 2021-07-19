https://ria.ru/20210719/moldaviya-1741900524.html

Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ

Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ - РИА Новости, 19.07.2021

Президент Молдавии надеется на поддержку ЕС в проведении реформ

Молдавии предстоит много работы в направлении антикоррупционных, судебных и экономических реформ, в этом процессе страна надеется на помощь Евросоюза, заявила... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:53

2021-07-19T16:53

2021-07-19T16:53

майя санду

европейский совет

евросоюз

молдавия

в мире

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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Молдавии предстоит много работы в направлении антикоррупционных, судебных и экономических реформ, в этом процессе страна надеется на помощь Евросоюза, заявила молдавский президент Майя Санду в ходе выступления на международной конференции в Батуми.Международная конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" проходит в Батуми в понедельник. В мероприятии принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдавии Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции). На конференцию также прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель."У нас в Молдавии предстоит много дел. В области борьбы с коррупцией, судебной реформы и других сфер у нас есть надежда на ЕС. Восточноевропейские инструменты очень важны для нас. Мы надеемся на ЕС, когда говорим об экономической интеграции, мы хотим иметь больший доступ к рынкам, чтобы помочь повысить конкурентоспособность, создать больше рабочих мест для граждан. Мы продолжим бороться с коррупцией и сможем вернуть утерянные, украденные активы. Коррупция выходит за рамки молдавских границ. Вот почему нам нужна помощь европейских институтов и помощь стран-членов ЕС", - заявила президент.Санду добавила, что если вернуть Молдавию на путь демократической консолидации и если страна будет продолжать оставаться стабильным партнером ЕС, то получится добиться большого успеха на пути к интеграции."Мы прекрасно понимаем, что основная повестка дня находится в нашей стране. Мы понимаем, что у нас есть домашнее задание, обещания даны, у нас есть обязательства перед нашим народом и Европейским союзом", - отметила глава государства.Она напомнила, что в начале Восточного партнерства, в то время, когда Молдавия считалась успешной страной и были большие надежды на то, что как страна, так и институты ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, подписанным Молдавией, будут развивать страну и устанавливать демократические системы для благо своих граждан, произошел кризис и коррупция и олигархическая система охватили страну."Изменения произошли за последний год в результате президентских выборов, а затем люди выбрали демократическое руководство и выразили нам очень твердую поддержку. Этому способствует Европейский союз. Поскольку у нас так много поддержки со стороны ЕС в этой повестке дня, новое правительство, новое большинство в парламенте обязано быстро выполнить свои обещания... В первую очередь мы должны восстановить доверие населения к нашим государственным институтам. Люди по-прежнему должны верить в то, что государство существует и работает на них, чтобы укрепить сильные институты", - заявила президент.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

https://ria.ru/20210712/partiya-1740902178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, европейский совет, евросоюз, молдавия, в мире