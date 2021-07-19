https://ria.ru/20210719/mishustin-1741910199.html

Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается

Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается

Работа по корректировке государственных программ сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совете по стратегическому развитию... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:34

2021-07-19T17:34

2021-07-19T17:34

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Работа по корректировке государственных программ сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы предприняли много усилий, для того чтобы перевести работу правительства на проектное управление. Это было сделано и не только в национальных проектах, но и в государственных программах. Работа по корректировке госпрограмм сейчас завершается", - сказал Мишустин.По его словам, для проработки всех идей и предложений было сформировано пять рабочих групп, всего было подготовлено более 250 инициатив.

https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, владимир путин