https://ria.ru/20210719/mishustin-1741910199.html
Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается
Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается
Работа по корректировке государственных программ сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совете по стратегическому развитию... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:34
2021-07-19T17:34
2021-07-19T17:34
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Работа по корректировке государственных программ сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы предприняли много усилий, для того чтобы перевести работу правительства на проектное управление. Это было сделано и не только в национальных проектах, но и в государственных программах. Работа по корректировке госпрограмм сейчас завершается", - сказал Мишустин.По его словам, для проработки всех идей и предложений было сформировано пять рабочих групп, всего было подготовлено более 250 инициатив.
https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Мишустин заявил, что работа по корректировке госпрограмм завершается
Работа по корректировке программ завершается, заявил премьер-министр Мишустин