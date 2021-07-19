https://ria.ru/20210719/mishustin-1741906798.html
Правительство представит инициативы в социально-экономической сфере
Правительство представит инициативы в социально-экономической сфере - РИА Новости, 19.07.2021
Правительство представит инициативы в социально-экономической сфере
РИА Новости РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:17
2021-07-19T17:17
2021-07-19T17:17
михаил мишустин
правительство рф
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РИА НовостиМИШУСТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРЕДСТАВИТ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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михаил мишустин, правительство рф
Материал дополняется
Правительство представит инициативы в социально-экономической сфере
Правительство представит инициативы в социально-экономической сфере